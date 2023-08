Adesso il suo addio è definitivo: lascia il Napoli!

In queste ore è stato annunciato un colpo in uscita per il Napoli, dopo le voci che si sono rincorse in queste ultime settimane: il comunicato ufficiale non lascia più dubbi.

Il calciomercato è un tema che in questa fase della stagione monopolizza quasi l’attenzione dei tifosi, che sperano di accogliere colpi importanti e di non vedere partire i propri beniamini. Non da meno, sicuramente, sono i tifosi del Napoli, che attendono di conoscere quale sarà il prossimo colpo dopo Natan. Il difensore centrale del Red Bull Bragantino si unirà ai partenopei non appena avrà superato le visite mediche (che, stando alle ultime, si terranno nelle prossime ore) e avrò firmato i contratti con il club partenopeo. Ora i tifosi si aspettano un colpo a centrocampo, dopo che la società non ha deciso di opzionare il riscatto di Tanguy Ndombele, che ha fatto a sua volta ritorno al Tottenham. A tal riguardo, il nome in auge è quello di Teun Koopmeiners, anche se la richiesta dell’Atalanta sicuramente non è bassa.

Frattanto, la società porta avanti il discorso relativo alle uscite, con particolare attenzione a quei giovani profili che possono lasciare la squadra partenopea per farsi le ossa altrove. Proprio a tal proposito, è arrivato proprio in queste ore l’annuncio ufficiale della cessione di uno di loro: scopriamo insieme di chi si tratta.

Labriola al Giugliano Calcio: ora è ufficiale

Dopo le voci che si sono moltiplicate in queste settimane, è arrivato anche l’annuncio ufficiale: Valerio Labriola lascia il Napoli e si accasa al Giugliano Calcio.

Ad annunciare l’accordo è la stessa società giallo blu, che in un comunicato ha reso noti i dettagli dell’operazione. Il calciatore classe 2001 si accasa nella squadra del Girone C di Serie C a titolo definitivo, sottoscrivendo un contratto valido per le prossime due stagioni. Decisione inevitabile per il ragazzo, che ha scelto di rilanciarsi nella città di Giugliano, dopo che la squadra giallo blu ha disputato un’ottima stagione con l’ex Napoli Michele Pazienza in panchina lo scorso anno, raggiungendo addirittura i playoff al primo anno dopo la promozione in terza categoria.

I tifosi, però, ora si aspettano novità anche per quanto riguarda le operazioni più importanti, dopo che i partenopei hanno deciso di virare su Natan come sostituto di Kim Min Jae (trasferitosi al Bayern Monaco, ndr). Un affare che, sostanzialmente, apre le danze per quanto riguarda il calciomercato del Napoli in queste ultime settimane della sessione ora in corso.