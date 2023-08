Tegola per Rudi Garcia: l’aggiornamento sull’infortunio di Kvaratskhelia

L’esterno georgiano si è infortunato durante l’amichevole di Castel di Sangro contro il Girona. Emergono nuovi dettagli sull’infortunio.

Il primo report ufficiale del Napoli parlava di trauma contusivo al ginocchio, ma la paura di Rudi Garcia è che si tratti di qualcosa di più grave.

Le ultime sull’infortunio del georgiano

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de Il Mattino, Kvaratskhelia potrebbe infatti saltare l’esordio in campionato col Frosinone. Un’eventualità da mettere in conto: l’infortunio del georgiano potrebbe non essere solo una botta.

Il quotidiano scrive infatti di distorsione con possibile interessamento dei legamenti. Nelle prossime ore sono previsti esami approfonditi per definire meglio l’entità dell’infortunio e capire quanto il talento georgiano potrà tornare a disposizione del tecnico georgiano.