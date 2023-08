Napoli, tutto pronto per il tradimento: Spalletti verso una Big italiana

Il Napoli e Luciano Spalletti potrebbero ritrovarsi, ma da avversari. Il tecnico toscano verso una big italiana se le cose si mettono male

L’amore tra Luciano Spalletti ed il Napoli è ormai cosa nota, persino incisa sulla pelle del tecnico di Certaldo. Il biennio di Spalletti è stato un continuo crescendo, conclusosi con la vittoria dell’agognato terzo scudetto e un addio non poco amaro. Ci si lascia anche per troppo amore, ha sottolineato al tempo il tecnico toscano.

Dall’amore all’odio però la linea è sottile ed il passo è breve. Ed ecco che l’idillio tra Napoli e Spalletti potrebbe spezzarsi, qualora il tecnico toscano dovesse tornare in panchina. Non dei partenopei, beninteso. Ma su quella di una big italiana, acerrima rivale degli azzurri.

Giuntoli pensa a Spalletti: è il primo nome in caso di flop di Allegri

La squadra in questione è la Juventus di Max Allegri, in cui è coinvolto anche l’ex diesse del Napoli Cristiano Giuntoli, chiamato nella Torino bianconera per sistemare i conti e la rosa, dopo gli otto anni trascorsi a Castel Volturno. Pieni poteri al direttore, è questa la strada da seguire per riportare la Juve ai fasti del vecchio ciclo, tenendo a mente la sostenibilità dei bilanci.

Essere plenipotenziario significa poter mettere bocca anche sulle questioni tecniche. Ed ecco che Cristiano Giuntoli potrebbe essere l’ago della bilancia per il futuro di Max Allegri, in positivo ed in negativo. Dal rientro sulla panchina bianconera, l’ex allenatore del Milan ha faticato e non poco. Anzitutto perché ha ereditato una Juve completamente differente da quella del suo “primo” ciclo. Poi perché ha dovuto fare i conti con una società sempre più instabile. I risultati sono noti a tutti: la Juventus viene da due stagioni al di sotto delle aspettative. E sotto la lente di ingrandimento è finito proprio Allegri, contestato e messo in dubbio anche dai suoi più strenui sostenitori.

La situazione al momento è chiara: fiducia ad Allegri, è stato ribadito. Ma nel calcio, si sa, la fiducia è sempre a tempo. Qualora le cose dovessero mettersi male per Allegri non ci sarebbero altre chance. Stavolta, in parole povere, verrebbe esonerato. Ed ecco che avanzerebbe Luciano Spalletti, il cui feeling con Giuntoli è risaputo. Così come è risaputa la capacità del tecnico toscano di esaltarsi nei contesti in difficoltà. Non ci sono dubbi a riguardo: se salta Allegri, la Juve punta tutto su Spalletti.