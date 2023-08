Napoli, piace in Serie A: la rivelazione dell’agente

Giorni di addii e arrivi, gli uomini di mercato del Napoli sono pronti ad operare sui nuovi acquisti e sulle cessioni.

Il calciomercato del Napoli sta per entrare nel vivo. Dopo la cessione al Bayern Monaco di Kim, i partenopei si sono mossi sul mercato per trovare l’erede perfetto del giocatore. Tanti i nomi circolati nelle ultime settimane, da Kilman a Mavropanos, ma a spuntarla a sorpresa, è stato Natan Sousa del Bragantino. Il nome del classe 2001 è stato reso noto in giornata, e con un’accelerata improvvisa il Napoli ha chiuso l’affare, aprendo il mercato.

Non solo acquisti però: sono in tanti a Napoli in bilico, giocatori che con la giusta offerta economica potrebbero lasciare la squadra campione d’Italia. È il caso per esempio di Hirving Lozano: il messicano aveva trovato l’accordo economico con il Los Angeles FC ma l’affare non è andato a buon fine in quanto Aurelio De Laurentiis chiedeva 20 milioni per il Chucky, che ricordiamo avere il contratto in scadenza nel giugno del 2024.

Anche Piotr Zielinski è nella stessa situazione di Lozano: contratto in scadenza nel 2024 e futuro in bilico. Con un’offerta giudicata adeguata dal presidente partenopeo il polacco potrebbe salutare. Operazioni che avrebbero un senso anche perchè le trattative per i rinnovi sono in stallo, e c’è il rischio di perdere alcune pedine a zero il prossimo giugno.

Sul centrocampista in particolare si era fatta avanti la Lazio di Maurizio Sarri, che sembrava interessata a Zielinski per sostituire Milinkovic-Savic, vista la nuova esperienza in Arabia Saudita. Il polacco però non è l’unico tesserato del Napoli a interessare ai biancocelesti

La rivelazione dell’agente: l’azzurro piace a Sarri

Anche il futuro di Matteo Politano non è certo. Il Nazionale italiano ha manifestato il desiderio di avere a disposizione un maggiore minutaggio, cosa non certa al Napoli.

Sul suo futuro è intervenuto il suo agente, Mario Giuffredi, in diretta su Twitch a TvPlay dichiarando che Politano resterà al Napoli: “ma è nel mirino di Sarri”. Il procuratore ha poi continuato: “Noi stiamo lavorando con la società per il rinnovo. Andrò a Castel Di Sangro per parlare del rinnovo di Mario Rui”.

Giuffredi quindi in arrivo in Abruzzo per trattare con il Napoli del prolungamento di Politano, forte dell’interesse della Lazio che vorrebbe l’italiano a disposizione di Sarri.