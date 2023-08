Napoli-Natan, ci siamo: c’è la data dell’arrivo in Italia

Il Napoli è ormai vicino a trovare e far firmare il nuovo difensore centrale che giocherà al posto di Kim.

Il prescelto è difensore brasiliano Natan Bernardo de Souza, sempre più vicino al trasferimento dal Red Bull Bragantino al Napoli, club in orbita Red Bull come Lipsia.

Napoli-Natan: ecco quando si unirà alla squadra

La base per l’intesa dovrebbe essere di circa 10 milioni di euro totali. I dialoghi tra i due club proseguono spediti e positivi per arrivare alla fumata bianca tra le due squadre.

Secondo quanto riferito da Sky Sport sarebbe stato raggiunto anche l’accordo tra il centrale brasiliano classe 2001 e il Napoli. In queste ore il club partenopeo sta delineando i dettagli dell’operazione per farlo arrivare quanto prima in Italia. Se non dovessero esserci intoppi dell’ultim’ora Natan svolgerà le visite mediche domenica per poi aggregarsi in ritiro a Castel di Sangro.