Napoli, in arrivo il post Kim: colpo da 10 milioni

Dopo settimane di lavoro il Napoli sembra ormai vicino a firmare il nuovo difensore centrale che prenderà il posto di Kim min-Jae.

Un mese di calma piatta per poi scatenarsi: il mercato del Napoli potrebbe finalmente infuocarsi. L’obiettivo numero uno è il difensore centrale, profilo che deve essere all’altezza in quanto prenderà il posto del miglior difensore centrale della scorsa stagione, Kim. Il coreano è infatti un nuovo giocatore del Bayern Monaco: i bavaresi hanno pagato la clausola rescissoria inserita nel contratto appena un anno fa per regalarlo a Thomas Tuchel.

Tanti i nomi vagliati dagli uomini mercato del Napoli. Giorgio Scalvini, gioiellino classe 2003 dell’Atalanta, passando poi per Mavropanos e Kilman. Anche Kevin Danso era un nome molto caldo, prima che prolungasse il suo contratto con il Lens, con un video che è un vero e proprio sfottò verso l’Italia e Napoli. Dopo settimane di lavoro, e in certo qual modo immobilismo sul mercato, il Napoli sblocca il mercato e si avvicina al difensore.

Scelto infatti il profilo, e pronto l’affondo: la squadra è attualmente a Castel di Sangro e Rudi Garcia sta aspettando con ansia di abbraccia il nuovo difensore, per poter preparare al meglio la squadra in vista della stagione che vedrà il Napoli Campione d’Italia impegnato su tre fronti: Campionato, Coppa Italia e Champions League.

Napoli, scelto il post Kim

Tanti i nomi, come già scritto, accostati al Napoli nell’ultimo mese, ma il profilo del giorno è quello di Natan de Souza del Brigantino, difensore centrale del Brigantino, club di proprietà della RedBull così come il Lipsia e il Salisburgo.

Il Napoli, secondo Gianluca Di Marzio, è ormai vicino a chiudere il colpo. Si tratta di un affare tra i 10 e gli 11 milioni di euro. I dialoghi tra i due club proseguono spediti e sono positivi: la fumata bianca potrebbe arrivare presto.

Dopo l’accordo tra i due club ci saranno da sistemare e delineare altre questioni. Le parti si metteranno a lavoro per definire le commissioni per l’entourage e il contratto del calciatore. Nella giornata di oggi sono stati insistenti i contatti anche con il giocatore, in modo da trovare presto un accordo tra le parti. Ad oggi il brasiliano è il giocatore su cui il Napoli lavora di più. I contatti sono vivi, l’obiettivo è chiudere in fretta.