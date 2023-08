Lozano, futuro ancora in bilico: spunta una novità

Il futuro di Lozano è ancora tutto da scrivere: con il contratto in scadenza a giugno 2024 sono previsti presto aggiornamenti.

Hirving Lozano non andrà al Los Angeles FC in questa finestra di mercato. Negli Stati Uniti il mercato estivo chiude la sera del 2 agosto ed è per questo che è diventato impossibile un trasferimento immediato del messicano negli States.

La novità sul futuro di Lozano

Il club californiano aveva trovato l’intesa con il Chucky ma il Napoli non ha dato il via libera alla cessione: Aurelio De Laurentiis chiedeva 20 milioni di euro per lasciarlo partire.

Secondo quanto riferito da TuttoMercatoWeb.com, da Los Angeles torneranno forti su Lozano in inverno, quando riaprirà la sessione statunitense del mercato. Il messicano rimane infatti in cima alla lista degli obiettivi del LAFC.