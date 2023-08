Garcia ha scelto il centrocampista: arriva dalla Serie A!

Il mercato del Napoli è pronto a decollare: non solo l’erede di Kim, è caccia anche a un centrocampista per puntellare la mediana.

Meluso e gli addetti al calciomercato del Napoli sono a lavoro per trovare gli innesti più adeguati per il nuovo corso di Rudi Garcia. La priorità è ovviamente il difensore, con una lunga lista di nomi a disposizione. Sfumato ormai Kevin Danso, fresco di rinnovo con il Lens, che non ha perso occasione di prendere in giro il Napoli nel video con cui è stata comunicata l’ufficialità del prolungamento.

Gli altri nomi sul taccuino degli uomini mercato del Napoli sono quelli di Kilman, Mavropanos, e rimane anche quello di Giorgio Scalvini, classe 2003 dell’Atalanta, un grande prospetto italiano. Non è solo la difesa il reparto in cui la squadra Campione d’Italia vuole agire. L’idea di Aurelio De Laurentiis è infatti quella di acquistare un centrocampista per rafforzare il reparto della mediana a disposizione di Rudi Garcia. Una richiesta precisa del tecnico francese, che vuole puntellare il centrocampo per essere pronto a lottare su tre fronti: campionato, difendendo il tricolore sul petto, Coppa Italia e Champions League.

Garcia ha scelto: il nome del centrocampista

Il nome prescelto per la mediana del Napoli sarebbe quello di Teun Koopmeiners. Si tratterebbe di una richiesta del tecnico azzurro. L’olandese è considerato il profilo più adatto a inserirsi nel centrocampo della squadra campione d’Italia, ed è un nome che mette tutti d’accordo, dalla dirigenza passando per l’allenatore e il presidente De Laurentiis.

Koopmeiners sarebbe l’uomo giusto al posto giusto. Età, passato, esperienza: tutte qualità che possono rafforzare il reparto. L’olandese aggiungerebbe qualità e soluzioni a centrocampo. Da non dimenticare che l’atalantino è uno specialista sui calci piazzati, anche dal dischetto. Una soluzione che al Napoli la scorsa stagione è mancata e che quindi potrebbe risolversi presto.

L’obiettivo è quindi Teun Koopmeiners, tutto su di lui, come scrive La Gazzetta dello Sport. Da capire se l’Atalanta e Gian Piero Gasperini vogliano e accettino di lasciarlo partire. Fin qui infatti il centrocampista è stato ritenuto incedibile dalla famiglia Percassi. Ma il calciomercato lo conosciamo, può ancora succedere di tutto.

De Laurentiis infatti sarebbe disposto a pagare una cifra di 30 milioni di euro per portare a Napoli l’olandese e per far vacillare l’Atalanta sulla cessione. Il giocatore è ambizioso, e non ha mai nascosto di voler giocare la Champions League. E avrebbe l’opportunità di giocare con il tricolore sul petto.