Zanoli e soldi in cambio di un Top di Serie A: il Napoli prova il super colpo

Il Napoli è sempre alla ricerca del successore di Kim. Ora si pensa ad un super colpo, nell’affare può rientrare il giovane Zanoli

Il Napoli continua a lavorare sodo in vista della nuova stagione, ormai ai nastri di partenza. Qualche altra sgambettata e poi sarà tempo di campionato. Gli azzurri campioni d’Italia partono da favoriti e sono la squadra da battere. C’è attesa per un campionato che si preannuncia avvincente e pieno di sfide emozionanti.

Il Napoli vuole arrivare pronto alla prima a Frosinone. Per farlo è necessario rimpiazzare Kim nel migliore dei modi e nel minor tempo possibile. C’è un altro nome ora sulla lista di Meluso e dello scouting del Napoli. Per raggiungerlo, il club partenopeo sta pensando di inserire Alessandro Zanoli nell’affare.

Il Napoli pensa a Peer Schuurs: Zanoli più soldi per convincere il Toro

Il nome è quello di Peer Schuurs, granitico difensore olandese in forza al Torino. Giovane (ha ventitré anni, ndr), tecnico e versatile, Schuurs può giocare anche sulla mediana ed è uno dei nomi di maggior prospettiva in Serie A. Lo scorso anno, nel Torino di Ivan Juric, è stato assoluto protagonista della retroguardia, attirando su di sé le attenzioni di tanti club, anche stranieri.

Di recente Schuurs ha aperto all’eventualità di un addio, quando ai tifosi granata ha sottolineato di non sapere quale sarà il suo futuro. Da lì poi si sono aperti diversi chiacchiericci e scenari di mercato. Perché il difensore olandese piace un po’ ovunque. Dalla Premier si sono attivate Liverpool, Crystal Palace e West Ham. Con gli Hammers il Toro ha peraltro un discorso aperto per Nikola Vlasic. Ma niente si è mosso. In Serie A, la squadra più attenta è proprio il Napoli, particolarmente colpito dalle qualità del difensore olandese.

Urbano Cairo – è noto – non fa sconti a nessuno. E per Schuurs non è disposto a fare eccezioni: per strapparlo al Toro servono tra i 35 e i 40 milioni di euro. Una cifra ritenuta eccessiva dal Napoli, che a questo punto avrebbe in mente un’altra soluzione. Cash sì, per venire incontro al Toro. Ma meno del previsto: la trattativa potrebbe sbloccarsi con l’inserimento di Alessandro Zanoli, il cui futuro non è ancora deciso e al quale forse un’esperienza che gli possa garantire continuità farebbe solo bene. Tempi, brevi stavolta, per le ultime riflessioni. Poi arriverà il momento delle mosse.