Salta il trasferimento: l’agente ha lasciato il ritiro

Niente da fare per il trasferimento del giocatore: l’agente ha lasciato il ritiro di Castel di Sangro, la decisione spetta al Napoli.

È passata quasi una settimana dall’inizio del ritiro di Castel di Sangro e tanti agenti stanno raggiungendo l’Abruzzo per parlare da vicino con Aurelio De Laurentiis. Quello più visto e atteso è Roberto Calenda, procuratore di Victor Osimhen, che è in trattativa con la società per rinnovare il contratto del capocannoniere dello scorso campionato.

Sul rinnovo le parti sono a lavoro per cercare di trovare un accordo che faccia tutti felici: Osimhen, l’entourage del giocatore e il Napoli. Il nodo che fin qui blocca la fumata bianca è la questione legata alla clausola: gli azzurri la vorrebbero attorno ai 180 milioni di euro, l’agente sui 120.

Non solo Calenda in Abruzzo: nei giorni scorsi è arrivato sui monti abruzzesi anche Barry Whelan, agente di Hirving Lozano. Il messicano è in scadenza tra un anno e il suo futuro è sempre più incerto. Il rinnovo sembra praticamente impossibile, visto che il Chucky dovrebbe accettare una riduzione dell’ingaggio, attualmente superiore al tetto di 4,5 milioni di euro imposto da De Laurentiis. Una stagione non esaltante quella del messicano, che potrebbe essere il preludio ad un addio vicino.

Niente Los Angeles FC per Lozano: i dettagli

Sull’attaccante del Napoli era molto forte l’interesse del Los Angeles FC, disposto a offrire fino a 15 milioni di euro per il messicano. Lozano avrebbe anche accettato un triennale da 5,5 milioni di euro a stagione, ma il trasferimento è ormai saltato. Il giocatore aveva un accordo con il club californiano ma ormai non se ne farà più di niente.

Il motivo è uno in particolare: alle 6 di mattina italiane è terminato il calciomercato in MLS e non è stato trovato l’accordo con il Napoli in tempi brevi. Aurelio De Laurentiis ha sempre preteso 20 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2024, non facendo passi indietro sulla cessione. L’agente dell’ex PSV ha lasciato Castel di Sangro, ora spetta al Napoli la decisione sul suo futuro.

Sicuramente lo stato d’animo di Lozano non è dei migliori, ormai con le valigie pronte ma bloccato al Napoli, dato che dopo aver trovato l’accordo con i Los Angeles FC si è visto sfumare la possibilità di giocare in MLS per il mancato accordo tra i due club.