Ritorno di fiamma in attacco: il Napoli torna ancora su di lui

Il Napoli resta vigile sul mercato, in attesa dei colpi in entrata. In caso di partenza di Lozano, si torna su un vecchio obiettivo

Il Napoli di Rudi Garcia è a lavoro e sta preparandosi al debutto in Serie A, ormai sempre più vicino. All’indomani del pareggio in amichevole contro il Girona, piegato dagli azzurri solo ai rigori, per i partenopei si torna a parlare di mercato. Ci sono dei tasselli da completare, è chiaro. E non solo per rimpiazzare Kim in difesa.

Infatti il Napoli potrebbe fare un investimento anche nel reparto offensivo, qualora Hirving Lozano dovesse salutare per trasferirsi in MLS. Ecco, in caso di addio del messicano, gli azzurri tornerebbero su un vecchio obiettivo, inseguito negli anni e mai raggiunto, per un motivo o per un altro.

Ritorno di fiamma Napoli: se parte Lozano, tutto su Berardi

Le strade del Napoli e di Domenico Berardi si sono incrociate spesso in passato. Un interesse, quello degli azzurri, che parte da lontano. La bandiera del Sassuolo è un vecchio pallino di De Laurentiis, che in passato ci ha anche provato, incassando sempre un rifiuto. Ora però la musica potrebbe cambiare.

L’attaccante di Cariati ha compiuto ventinove anni, è al Sassuolo praticamente da sempre. Col club neroverde ha collezionato oltre trecento presenze ed è, con Francesco Magnanelli, recordman della società sia in Serie A sia nelle competizioni europee. Da più di dieci anni a Reggio Emilia, a Berardi è sempre mancato il salto in un grande club. Per contingenze avverse, certamente, ma anche e forse soprattutto per scelta personale.

Ora, con l’età che avanza e la voglia di misurarsi con piazze più ambiziose e competitive, Berardi potrebbe salutare. L’ha lasciato intendere lui stesso, quando alla presentazione dei neroverdi ha sottolineato di non sapere ancora se, nel prossimo campionato, sarà del Sassuolo. Parole che non hanno lasciato indifferente Giovanni Carnevali, ad del club emiliano: “Non so se era una battuta come lo scorso anno – ha detto a Sky – ma il mercato è ancora lungo e tutto può succedere, per tutti. Ad oggi nessuna offerta per lui. Domenico è il nostro campione e la nostra bandiera, lo sa. La sua sarà stata una battuta”.

Ecco, nessun tipo di offerta per Berardi. Lo scorso anno l’interesse maggiore fu dimostrato dall’Atalanta, che ha poi virato su altri obiettivi. La situazione oggi è chiara: sul giocatore si è mossa la Lazio, senza concludere nulla. Resta alla finestra il Milan. E a questo punto anche il Napoli: l’eventuale partenza di Lozano potrebbe essere decisiva e cambiare lo scenario.