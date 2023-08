Il Napoli deve ancora sistemare la difesa prendendo il sostituto di Kim: l’ultima voce riguarda un protagonista della Nazionale

Dopo la partenza di Kim Min-jae, il Napoli si ritrova ora alla ricerca di un suo degno sostituto. Il profilo gradito da De Laurentiis dovrà presentare caratteristiche imprescindibili: giovane, prestante fisicamente e dotato di una buona tecnica individuale, capace in alcuni casi di ricoprire anche più posizioni della linea difensiva. Kim ha lasciato dietro di sé un’eredità molto pesante, ma così come accadde per Koulibaly, sostituito poi con il coreano, riusciranno i dirigenti azzurri a regalare ai propri tifosi l’ennesimo colpo in sordina in difesa?

In forza alla Salernitana nella scorsa stagione, Matteo Lovato potrebbe rivelarsi la pedina mancante ideale nello scacchiere difensivo di Rudi Garcia. Nell’ultimo campionato di Serie A, Lovato ha collezionato 17 presenze e si è dimostrato un tassello molto importante per la sua squadra, riuscendo a raggiungere l’obiettivo minimo conquistando la salvezza.

Lovato-Napoli, può essere lui il post Kim

Lovato si è messo in mostra definitivamente nell’ultimo campionato tra le fila della Salernitana; tuttavia sono diverse stagioni che il suo nome è segnato sul taccuino della dirigenza partenopea, già da quando vestiva la maglia del Verona.

Ora che la necessità di prendere un difensore è pressante, visto il buco lasciato da Kim, i partenopei sono pronti a tornare alla carica. De Laurentiis sta quindi sondando il terreno per cercare di trovare finalmente un accordo con il giocatore. Con la partenza del muro difensivo del Napoli campione d’Italia, la squadra partenopea ha la necessità di colmare al più presto il vuoto lasciato da uno dei suoi leader della scorsa stagione.

In carriera, Lovato ha giocato sia in una difesa a 3 che a 4, la sua duttilità tattica è uno dei motivi per cui il Napoli ha messo gli occhi su questo giovane talento. La valutazione di mercato di Lovato si aggira tra i 6 e i 10 milioni, una cifra ragionevole per i dirigenti azzurri, anche grazie all’incasso ottenuto dalla vendita al Bayern Monaco di Kim.

Con questa possibile soluzione di mercato, i partenopei continuerebbero sulla linea loro “Made in Italy” inaugurata lo scorso anno con l’arrivo di Giacomo Raspadori e la continuità data al portiere Alex Meret. Presumibilmente nei prossimi giorni ci saranno i primi contatti preliminari tra le due società per cercare di capire la fattibilità dell’operazione e la volontà del giocatore.