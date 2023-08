Ranking UEFA, balzo in avanti: la nuova posizione del Napoli

La UEFA ha diramato il ranking aggiornato per la prossima stagione: tutti i dettagli e la classifica aggiornata.

La UEFA ha comunicato oggi il nuovo ranking per club per quanto riguarda la stagione 2023/2024. Il Napoli è balzato in avanti in classifica entrando in top 20.

Ranking UEFA: la posizione del Napoli

Il club azzurro ha infatti raggiunto il diciottesimo posto con 63.000 punti. La capolista è ovviamente il Manchester City vincitore dell’ultima Champions League, seguito da Bayern Monaco e Real Madrid.

Inter, Roma e Juve occupano rispettivamente ottava, nona e decima posizione (81.000 punti per i nerazzurri, 80.000 per giallorossi e bianconeri). Il Milan si trova più indietro nel ranking, solo trentatreesimo con un coefficiente di 43.000 punti. La Lazio è in quarantaduesima posizione (36.000). Infine per le italiane settantaduesimo posto per la Fiorentina, finalista sconfitta nell’ultima Conference League, con 20.000 punti.