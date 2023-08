Napoli, sfuma l’obiettivo? L’infortunio è serio

Il Napoli è alla ricerca sul mercato sempre di nuovi colpi per poter consegnare in mano a Rudi Garcia una rosa all’altezza della rosa campione d’Italia.

Il Napoli sta valutando da settimane un colpo in attacco, per rafforzare e completare ulteriormente il reparto offensivo azzurro. Diversi i nomi che circolano in giro, ma ce n’è uno piuttosto ricorrente: Riccardo Orsolini.

Napoli, sfuma Orsolini?

Il giocatore del Bologna ha il contratto in scadenza a giugno del 2024 ed è considerato un profilo interessante dagli uomini mercato del Napoli. Sfortunatamente l’esterno rossoblu ha rimediato un infortunio, allontanandosi quindi dall’idea di poter vestire la maglia con il tricolore sul petto.

A spiegare la questione è stato anche Thiago Motta, intervenuto ai microfoni di Radio Nettuno Bologna, confermando che l’italiano è al momento infortunato. “Non sappiamo quando potrà ritornare e se tornerà, perché già dall’anno scorso è stato gestito gli ultimi due o tre mesi”, ha affermato il tecnico italo-brasiliano.