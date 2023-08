Lozano, il futuro è sempre più in bilico: arriva l’indizio social (FOTO)

Nonostante le tante voci di mercato Hirving Lozano nella giornata di ieri ha esordito a Castel Di Sangro.

Il passaggio del Chucky ai Los Angeles FC sembra ormai collassato: il messicano aveva l’accordo con il club californiano ma è mancato l’accordo economico tra le due società: Aurelio De Laurentiis lo avrebbe fatto partire solo per una cifra attorno ai 20 milioni di euro. Adesso è lecito interrogarsi su quale sarà il futuro di Lozano.

Un indizio sulla possibile permanenza e sull’amore verso il Napoli arriva dal profilo Twitter dell’ex Psv.

Lozano ha infatti condiviso un post con quattro foto direttamente da Castel di Sangro, sia in allenamento che durante l’amichevole di ieri pomeriggio. Il tutto accompagnato da un cuore azzurro come didascalia. Potrebbe voler dir tutto come non voler dire niente: il futuro è ancora tutto da scrivere.