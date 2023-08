Il Napoli non molla Danso: spunta un problema

Il Napoli è alla ricerca sul mercato del perfetto erede di Kim, un profilo solido che possa guidare la difesa a disposzione di Rudi Garcia.

Kevin Danso è uno dei nomi sondati dal Napoli insieme a Mavropanos e Kilman. Il classe ’98 del Lens continua a essere in cima alla lista di Meluso e della dirigenza, pronti ad affondare per garantire una rosa completa a Rudi Garcia il prima possibile.

Danso in pole ma spunta un problema

Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, il Napoli non avrebbe ancora mollato la pista Danso. Gli uomini mercato azzurri lo considerano la prima scelta come post Kim, in tutta la rosa di nomi accostati al club nell’ultimo mese.

Purtroppo però c’è un grosso ostacolo che potrebbe frenare la trattativa. Sarebbe ormai vicino il rinnovo del difensore austriaco con il Lens con un aumento dell’ingaggio previsto a 1.5 milioni annui. L’operazione potrebbe quindi bloccarsi.