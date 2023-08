Cifra da capogiro: il Napoli non bada a spese, che colpo

Il Napoli non bada a spese ed è pronto a sborsare una cifra da capogiro per mettere a segno un colpo da novanta

Una gestione estremamente oculata, con bilanci in positivo, unita ad un grande incasso dai premi Scudetto e Champions League, senza dimenticare della cessione di Kim per 50 milioni di euro. Si può dire che il Napoli può contare attualmente su un’ importante riserva di denaro, destinata a diverse spese. I Campioni d’Italia, infatti, devono rinforzare l’organico per lottare per le posizioni di vertice anche in vista della prossima stagione, oltre a confermare i capi saldi dalla scorsa annata. Per fare tutto ciò, si può anche arrivare a spendere cifre incredibili.

Tra i colpi rientra senza dubbio Victor Osimhen. Il nigeriano l’ha più volte confermato sui propri canali social: lui ama Napoli e vorrebbe proseguire la sua carriera con la maglia azzurra ancora per un po’. Il suo contratto, però, scade nel 2025 e non è un caso che il suo agente, Roberto Calenda, e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sono a stretto contatto per il rinnovo in questo ritiro di Castel Di Sangro. Cruciale la data del 12 agosto che sarà fondamentale non sono per definire le ambizioni stagionali del Napoli, ma anche di quelle dell’attaccante nigeriano.

Rinnovo Osimhen, ancora distanza con il Napoli

Nell’attesa di un nuovo incontro tra il Napoli e l’entourage di Victor Osimhen, la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla questione rinnovo. Non sembrano esserci dissapori su buona parte dell’accordo: il prolungamento fino al 2027 è una soluzione ben gradita, così come l’ingaggio, che andrebbe a sforare i parametri fissati dai Campioni d’Italia lo scorso anno. Il nigeriano, infatti, passerebbe dal guadagnare 4,5 milioni di euro annui a 7-7,5 milioni di euro solo di parte fissa. Inoltre, in aggiunta sarebbero presenti dei corposi bonus che farebbero lievitare l’ingaggio a ben 8 milioni di euro. Un’offerta da capogiro.

Lo scoglio principale, però, resta legato al fattore clausola rescissoria. Se il Napoli è consapevole di non poter inserire un valore tra i 180 e i 200 milioni di euro, però, è assolutamente contrario alla proposta del procuratore del nigeriano che vorrebbe fissarla a 120 milioni di euro. Una cifra ritenuta insufficiente per l’attaccante che ha vinto il titolo di capocannoniere la scorsa stagione con ben 26 reti in 32 partite di Serie A. Per questo motivo, la società sembra più orientata ad inserire una clausola da circa 150-160 milioni , che potrebbe essere un punto di incontro tra le parti.