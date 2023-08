Kvaratskhelia out dall’allenamento mattutino: il Napoli aggiorna sulle condizioni del georgiano

Arrivano novità da Castel Di Sangro, dove il Napoli si è ritrovato questa mattina agli ordini di Rudi Garcia dopo l’amichevole contro il Girona, vinta ai rigori. Le ultime notizie riguardano Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

AGGIORNAMENTO ORE 12:20: Il Napoli, tramite il report allenamento pubblicato sul sito del club, ha dato aggiornamenti sulle condizioni del georgiano: “Kvaratskhelia ha effettuato terapie in seguito al trauma contusivo riportato ieri in partita”. Per ora si parla solo di trauma contusivo, mentre non viene detto nulla riguardo Osimhen.

ORE 11:22 – Giorno 7 del ritiro a Castel Di Sangro del Napoli, che dopo l’amichevole contro il Girona si è ritrovato questa mattina al Teofilo Patini. Allenamento aperto al pubblico, con il settore dei distinti quasi tutto pieno per assistere alla sessione mattutina.

Ma quali sono le ultime novità sul fronte Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia? L’attaccante nigeriano ha saltato l’amichevole contro il Girona per un leggero affaticamento, mentre il georgiano ha terminato il match zoppicando dopo un contrasto di gioco.

Kvara e Osimhen non si allenano in campo: le ultime

Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia non si sono visti in campo in questa sessione mattutina di allenamento agli ordini di mister Rudi Garcia.

Nella fattispecie, è in campo soltanto il gruppo di undici calciatori che non ha giocato dall’inizio il match contro il Girona, mentre per il resto del gruppo è stato pensato un lavoro a parte. Possibile seduta personalizzata per il nigeriano, mentre si attendono novità ufficiali dalla SSC Napoli in merito agli accertamenti strutturali a cui si sottoporrà in queste ore il numero 77.