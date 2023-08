20 milioni la richiesta del club: il Napoli valuta il suo acquisto

Il club fa il prezzo per il suo giocatore: la richiesta per la cessione è di 20 milioni di euro, il Napoli valuta l’acquisto in difesa.

Sono giorni intensi in casa Napoli sul fronte mercato: a meno di tre settimane dall’inizio del campionato (il 19 agosto la gara d’esordio con il Frosinone), sono ancora tanti i punti interrogativi. I nodi da sciogliere dal nuovo direttore sportivo Mauro Meluso e la squadra mercato partenopea riguardano anche le questioni interne, ovvero i rinnovi dei vari Zielinski e Osimhen.

La permanenza del bomber nigeriano è l’obiettivo principale di Aurelio De Laurentiis che è in stretto contatto con il suo agente Roberto Calenda per formalizzare il rinnovo. Osimhen è in scadenza nel 2025 ma è seguito con insistenza dall’Al Hilal, club saudita disposto a mettere sul piatto centinaia di milioni per arrivare al capocannoniere della scorsa Serie A.

Per quanto riguarda Zielinski, invece, la trattativa va a rilento. Il polacco è in scadenza tra un anno, ma il problema riguarda l’ingaggio: il centrocampista azzurro percepisce oltre 4,5 milioni a stagione, sforando il tetto massimo imposto da De Laurentiis. Per restare a Napoli, Zielinski dovrà quindi accettare una riduzione di stipendio, ma si deve ancora trovare l’accordo tra il club e i suoi procuratori.

Ma la questione che tiene maggiormente in apprensione i tifosi partenopei riguarda il difensore centrale. Partito Kim Min-jae in direzione Bayern Monaco, i tifosi sperano di vedere un sostituto adeguato ma, arrivati ad agosto, tutto tace su questo fronte.

Murillo seguito dal Napoli, il Corinthias fa il prezzo

Sono veramente tanti (forse troppi) i nomi accostati al Napoli per la difesa: da Kilman a Danso, passando per Scalvini e Mavropanos, senza dimenticare Le Normand e Lacroix. Diversi giocatori, di cui alcuni che sembravano veramente vicini, ma nessun accordo o offensiva decisiva. Forse bisognerà ancora aspettare, ma dal Brasile spunta un nuovo nome (l’ennesimo) che interesserebbe al Napoli: si tratta di Murillo Santiago Costa dos Santos, meglio noto come Murillo, difensore classe 2002 del Corinthias.

Il difensore brasiliano, seguito anche dalla Fiorentina per sostituire Igor passato al Brighton di De Zerbi, è stato una delle sorprese dell’ultimo Brasileirão ed è entrato nei radar del Napoli. Proprio il club di Italiano avrebbe già offerto 8 milioni di euro, ma il Corinthias ne chiede addirittura 20. Una cifra ritenuta troppo alta da De Laurentiis, soprattutto se si considera che il ragazzo è stato promosso in prima squadra soltanto lo scorso gennaio.