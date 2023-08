“Sarri deve dimettersi”, in casa Lazio esplode la bomba: tifosi del Napoli increduli

In casa Lazio tensioni elevate per il mercato e non solo: indiscrezioni sulle dimissioni di Sarri e comunicato ufficiale

Non si calma l’aria in casa Lazio anzi, se si vuole, la situazione peggiora ora dopo ora. I problemi sono noti: il mercato della Lazio è in affanno, la rosa non è completa ed il clima, giocoforza, si irrigidisce. All’indomani della cessione di Milinkovic–Savic, in casa biancoceleste ci sono più dubbi che certezze.

Lotito è perennemente contestato dai sostenitori, Sarri è apparso più volte irritato. A ciò si aggiunga la situazione Immobile, protagonista di voci di mercato provenienti dall’Arabia, e in ultimo Luis Alberto che diserta la partenza per l’Inghilterra, a causa del rinnovo che tarda ad arrivare. Inoltre, senza Tare, non ci sono figure che sopiscano le tensioni. E ciò potrebbe avere delle conseguenze inimmaginabili.

Dimissioni Sarri, l’ipotesi non è da scartare: i dettagli

La prima, inimmaginabile conseguenza sarebbe quella delle dimissioni di Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste, che ha riportato la Lazio in Champions, si aspettava tutt’altro dalla società. Al momento, inutile ribadirlo, non è contento delle mosse biancocelesti. Malumori che potrebbero portare ad un addio anticipato, cosa che danneggerebbe e non poco la Lazio a poche settimane dall’inizio del campionato.

Dalla società è arrivata una secca smentita con un comunicato in cui si parla di piena sintonia e unità di intenti tra allenatore e presidente. Una versione che smentisce seccamente le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni e che avevano portato un ex biancoceleste come Roberto Rambaudi a parlare anche di dimissioni per il tecnico di Figline.

Intervenuto a ‘Tv Play’, l’ex Lazio (dal 1994 al 1998) ha affermato: “In casa Lazio ci sono sempre stati dei malumori. Sarri deve imporsi per alzare l’asticella. Poi, se non prendono quelli che chiedi, hai il diritto di andare via – le parole di Rambaudi nel corso del suo intervenuto -. Sarri è l’allenatore, ha un certo ingaggio: se non vieni accontentato, devi dimetterti. Altrimenti lui e Lotito escano allo scoperto“.

In effetti l’ipotesi è di quelle clamorose, anche se non sarebbe sorprendente considerando il carattere vulcanico dei due personaggi coinvolti. Dichiarazioni a parte, dopo l’incontro dell’altra sera e le indiscrezioni circolate sulla rottura, il comunicato della Lazio prova a riportare il sereno in società. Saranno poi le prossime mosse di mercato a chiarire se davvero la situazione tornerà tranquilla oppure se da qui a qualche settimana esploderà nuovamente la conflittualità tra le parti.