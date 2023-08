Rinnovo e ingaggio triplicato, salta l’acquisto: che beffa per il Napoli

Il Napoli deve rinunciare a uno dei calciatori che ha più inseguito in questa sessione di calciomercato, sta per rinnovare con il suo club.

Prosegue il lavoro del Napoli in questo precampionato. Dopo il ritiro svolto a Dimaro-Folgarida in Trentino, la squadra partenopea allenata da Rudi Garcia si è spostata a Castel di Sangro in Abruzzo, dove resterà fino al 12 agosto. I partenopei lavorano con l’obiettivo di difendere il titolo di Campioni d’Italia conquistato la scorsa stagione e soprattutto con l’ambizione di fare ancora più strada in Champions League.

Per farlo bisognerà rafforzare la squadra a disposizione di Rudi Garcia, obiettivo non semplice anche in virtù di una perdita importante come quella di Kim Min-Jae. Il centrale coreano, eletto miglior difensore della scorsa stagione in Serie A, è infatti passato al Bayern Monaco, portando comunque in dote al Napoli ben 50 milioni di euro. De Laurentiis è così chiamato a sostituire il proprio difensore, ma non vuole di certo scaraventare i soldi incassati dalla finestra. Ecco perché il Napoli si sta guardando intorno in attesa dell’occasione giusta per affondare il colpo.

Si allontana dal Napoli, Danso vicino al rinnovo con il Lens

Tra le varie opzioni valutate dalla società, però, pare possa essere depennata quella che porta a Kevin Danso, difensore del Lens, rivelazione nella scorsa stagione in Ligue 1. Infatti, stando a quanto riferito da Footmercato.net, il Lens sarebbe sempre più vicino nel trovare un accordo per il rinnovo di contratto del roccioso difensore austriaco.

Il club francese è fiducioso nella firma di Danso, forte di un’offerta decisamente notevole avanzata per il prolungamento del contratto del difensore. Il Lens, si legge, propone un nuovo contratto per altre due stagioni a cifre triplicate rispetto al precedente accordo: si parla di circa 1 milione e mezzo all’anno, oltre alla possibilità di vivere la Champions League da protagonista con la squadra con cui l’ha conquistata. Tutti i segnali portano a un prolungamento del centrale austriaco con il Lens, con De Laurentiis e Meluso che dovranno così dirottare le proprie mire su altri calciatori.

Tra gli obiettivi di calciomercato per la difesa restano vive le ipotesi che portano a Mavropanos dello Stoccarda, oltre a Kiwior dell’Arsenal. Sembra invece altamente improbabile l’acquisto di Kilman dal Wolverhampton. Insomma, la ricerca di un nuovo difensore da parte del Napoli non si è affatto conclusa: con Danso più vicino alla permanenza al Lens, gli azzurri dovranno scegliere un altro difensore che possa raccogliere la pesante eredità lasciata da Kim.