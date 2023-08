Osimhen, svelato l’esito dell’incontro tra Calenda e De Laurentiis: com’è andata

Arrivano novità sul fronte Victor Osimhen: l’agente dell’attaccante nigeriano, Roberto Calenda, ha incontrato il presidente Aurelio De Laurentiis per discutere del rinnovo contrattuale. Ecco com’è andato l’incontro.

Il futuro di Victor Osimhen è ancora tutto da scrivere. Ormai questo è il leitmotiv che va avanti da settimane, complice un rinnovo di contratto ancora non formalizzato, senza dimenticare che le voci di mercato sono sempre più insistenti sul suo conto.

Il presidente Aurelio De Laurentiis vuole trovare l’accordo per prolungargli il contratto, per evitare così spiacevoli sorprese da qui in avanti, anche perché non mancano gli estimatori per il capocannoniere della Serie A. Per questo, il procuratore dell’ex Lille, Roberto Calenda, ha fatto visita al ritiro degli azzurri a Castel Di Sangro per vedere nuovamente faccia a faccia il numero uno azzurro, nella speranza quanto prima di trovare un accordo. A tal riguardo, arrivano novità circa l’esito del summit: scopriamo insieme com’è andata.

Tutte le ultime novità sul rinnovo

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, svelando quelli che sono stati i contenuti della chiacchierata tra Aurelio De Laurentiis e Roberto Calenda per Victor Osimhen.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, l’incontro è stato caratterizzato da serenità e tranquillità, anche se l’accordo non è ancora arrivato. Per questo motivo, dovrebbero esserci altri incontri a stretto giro per cercare di mettere nero su bianco un’intesa che è ormai a un passo. La medesima fonte, infatti, parla di fumata grigia che presto potrebbe divenire azzurra.