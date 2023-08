“Napoli per te è un rimpianto?”: sentite la risposta di Sirigu

L’ex portiere del Napoli, ora svincolato, Salvatore Sirigu ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport, parlando anche della scelta di lasciare gli azzurri a gennaio.

La parentesi di Salvatore Sirigu in maglia Napoli non è stata sicuramente tra le più memorabili. L’estremo difensore sardo approdò in azzurro nella scorsa stagione con la prospettiva di fare il secondo portiere, con il club azzurro che pensava a lui anche un ruolo da chioccia per il primo portiere Alex Meret. Tuttavia, l’esperienza non è andata come sperato: l’ex Paris Saint-Germain ha lasciato gli azzurri nella sessione di gennaio, per passare alla Fiorentina nell’ambito dell’operazione che ha portato all’ombra del Vesuvio Pierluigi Gollini. Anche questa esperienza non è stata baciata dalla Dea bendata, visto che ha subito un grave infortunio al tallone d’Achille.

Di questo e molto altro, Sirigu ne ha parlato nel corso della sua intervista affidata ai microfoni del Corriere dello Sport, le cui parti salienti sono di seguito riportate.

L’intervista all’ex Napoli

Salvatore Sirigu ora è alla ricerca di un nuovo club dopo che è scaduto il suo contratto con la Fiorentina. L’ex Napoli ora lavoro comunque al Viola Park, in attesa di novità sul suo futuro.