LIVE – Napoli-Girona 1-1: finisce il primo tempo

Segui con SpazioNapoli.it la diretta testuale del match amichevole contro il Girona, il secondo del Napoli nel ritiro di Castel Di Sangro dopo la sfida contro l’Hatayspor.

Il Napoli scende in campo con il Girona per il secondo appuntamento in amichevole del ritiro di Castel Di Sangro. Dopo il primo impegno contro l’Hatayspor (finito per 4-0, con doppiette di Osimhen e Simeone, ndr), la formazione di Rudi Garcia avrà modo di mettersi in mostra nella sfida contro gli spagnoli, in cui milita un ex come David Lopez. Assente della sfida Victor Osimhen, che ha accusato un leggero affaticamento muscolare.

Di seguito, la diretta testuale del match

Le formazioni ufficiali

NAPOLI: Gollini; Zanoli, Ostigard, Juan Jesus, Obaretin; Zedadka, Elmas, Folorunsho; Zerbin, Simeone, Lozano. All. Garcia.

GIRONA: Juan Carlos; Miguel, Arnau, David Lopez, Stuani, Tsygankov, Aleix Garcia, Savio, Blind, Yan Couto, Yangel Herrera. All. Miguel Angel Sanchez.

La cronaca del match

1′ – L’arbitro Giacomo Camplone fischia il calcio d’inizio: si parte!

10′ – Partita pressoché nel pallino della squadra Campione d’Italia: Lozano tenta di beffare il portiere sul proprio palo ma non riesce a battere l’avversario.

14′ – Errore di Leo Ostigard, che apre lo spazio a Stuani per il gol: è 1-0 in favore del Girona.

31′ – Tutto bloccato al momento: unica occasione per il Napoli, dopo il gol, firmata Simeone, con la palla che sibila di poco vicino al palo alla sinistra del portiere avversario.

41′ – GOOOLL del Napoli: la pareggia Simeone su rigore!