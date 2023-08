L’ex Napoli proposto all’Inter: colpo a sorpresa in arrivo

L’ex Napoli proposto all’Inter: per i nerazzurri può arrivare un colpo in arrivo, ecco chi aspetta Inzaghi

L’Inter ha concluso la sua tournée asiatica nel migliore dei modi, battendo il PSG campione di Francia in rimonta. Tre vittorie per i nerazzurri, ancora in fase di rodaggio, con tante note positive. Thuram si sta integrando, Frattesi è già pronto. Eppure per i nerazzurri il mercato ribolle e la squadra, per certi versi, è ancora incompleta.

Particolarmente per quel che riguarda la porta: l’Inter ha perso Onana – ceduto al Manchester United – ed ha salutato Handanovic, che si è svincolato. Al momento i pali sono difesi da Filip Stankovic, figlio di Dejan. Un giovane di prospettiva che da solo però non basta. Ed allora occhi puntati su Sommer, si sa. Poi a questo andrà aggiunto un sostituto già pronto: avanza così l’idea di un ex Napoli tra i pali.

Inter, idea Sepe tra i pali: l’indiscrezione

Yann Sommer è il nome di Inzaghi per i pali dell’Inter. Una cosa risaputa ma al momento la trattativa è in una fase di stallo. Per il momento l’obiettivo è il portiere svizzero. Che, si diceva, avrà pur bisogno di un sostituto. In quest’ottica l’Inter sta valutando diversi profili. Tra questi spunta anche il nome di Luigi Sepe, attuale portiere della Salernitana, con un importante passato al Napoli.

L’indiscrezione è stata lanciata da Tuttosport, che prova a fare il toto-nomi per l’eventuale vice di Sommer, ammesso che questi arrivi in nerazzurro. Sepe è un’idea delle ultime ore, alla pari di Musso dell’Atalanta e di Emil Audero che, da questo punto di vista, resta l’ipotesi più percorribile: la Sampdoria è retrocessa ed il portiere accetterebbe volentieri una destinazione come quella dell’Inter anche da comprimario.

Sepe resta comunque in corsa. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, in azzurro Sepe ha ricoperto il ruolo di secondo portiere dal 2016 al 2018. Poi Parma, infine Salernitana. Il portiere guadagna 1.2 milioni di euro, una soluzione low cost per i nerazzurri. In granata è chiuso da Memo Ochoa ed è disponibile ad un possibile trasferimento. Un’idea che può tornare dunque utile.

Altri nomi l’Inter li ha segnati sul taccuino ma i costi sono maggiori. In particolare per quel che concerne Anatolij Trubin, portiere dello Shakthar Donetsk. Gli ucraini chiedo tra i 25 ed i 30 milioni, cifra fuori portata ed anche elevata considerato la scadenza nel 2024. Ed allora le alternative avanzano. E può avanzare anche Sepe.