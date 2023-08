L’ex Juve nel mirino: affondo Napoli

In casa Napoli si lavora al calciomercato in entrata e in uscita. La società di Aurelio De Laurentiis è a caccia in determinati ruoli

Continua il precampionato in casa Napoli e gli azzurri sono impegnati in queste ore in una serie di amichevoli a Castel di Sangro. Il neo tecnico partenopeo Rudi Garcia sta valutando varie opzioni e, in attesa di rinforzi dal mercato, studia come sfruttare al massimo tutta la sua rosa a disposizione.

Il Napoli ha cambiato molto nell’area tecnica, è partito il ds Giuntoli e l’allenatore Luciano Spalletti, sostituiti rispettivamente da Meluso e dal tecnico francese. La squadra è praticamente quasi la stessa dello scorso anno, eccetto per l’addio (pesante comunque) del coreano Kim Min Jae. Il Bayern ha pagato la clausola di oltre 50 milioni e ora gli azzurri sono a caccia di un sostituto, diversi nomi nel mirino. Piacciono molto Danso e Kilman, ma il club ha tanti nomi nel mirino.

Un’altra questione che tiene in ansia i vertici partenopei è quella dei calciatori in scadenza, con giocatori importanti che hanno ormai meno di un anno di contratto. Piotr Zielinski sembra ormai aver accettato le nuove guida societarie ed è pronto al rinnovo di contratto, di tutto altro avviso invece il messicano Hirving Lozano. Il calciatore percepisce oltre 4 milioni annui e non ha alcuna intenzione di abbassare il proprio stipendio, da qui il suo futuro sembra certo. Lozano dirà addio, ora o a costo zero tra dodici mesi.

Napoli, si cerca un esterno destro per l’attacco

Il club punta però a monetizzare il più possibile dalla cessione del calciatore messicano e si proverà a chiudere in questi giorni. Il mercato arabo o quello americano sembrano le possibilità più concrete, anche se quest’ultimo giungerà presto al termine. Intanto il Napoli valuta i sostituti ed in pole ci sarebbe l’ex esterno scuola Juve e attualmente al Bologna Riccardo Orsolini. Il calciatore è pronto al grande salto dopo l’ultima stagione e il Napoli campione d’Italia sarebbe un sogno per l’esterno del club rossoblù.

Il club azzurro esamina anche le alternative e come riporta il Corriere del Mezzogiorno nel mirino ci sarebbero anche Zhegrova del Lille e Tete dello Shakhtar Donetsk (calciatore che potrebbe arrivare anche a parametro zero). Il Napoli sonda il mercato, la priorità resta il centrale di difesa ma intanto si lavora anche agli altri ruoli. Nel mirino un centrocampista ed un esterno d’attacco con Orsolini in pole position per il grande salto.