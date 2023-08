Koopmeiners, la notizia è definitiva, c’entra il Napoli

Teun Koopmeiners è da tempo un calciatore obiettivo del Napoli, che a sua volta cerca un calciatore che possa sostituire Tanguy Ndombele, non riscatto dal club azzurro. Arrivano novità in merito alla corsa per l’olandese.

In questa seconda parte di ritiro pre stagionale a Castel Di Sangro, i tifosi del Napoli si aspettano dei colpi di mercato, così come preannunciato dal presidente Aurelio De Laurentiis direttamente dalla Val di Sole. Gli obiettivi sono ormai noti a tutti: la ricerca del difensore centrale al posto di Kim Min Jae e del centrocampista al posto di Tanguy Ndombele.

In particolare, in merito a quest’ultimo nodo, c’è un nome che negli ultimi tempi è tornato in auge: si tratta di Teun Koopmeiners, calciatore di proprietà dell’Atalanta che è nei radar del club partenopeo fin dai tempi dell’AZ Alkmaar. In queste ore, è arrivata una notizia che cambia quelle che sono le prospettive future legate a un possibile approdo alla squadra Campione d’Italia.

Tutto deciso: la mossa del club azzurro

A fare il punto della situazione circa il possibile passaggio di Teun Koopmeiners al Napoli è l’edizione odierna de Il Mattino, svelando quelle che sono le ultime novità a tal riguardo.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, il presidente Aurelio De Laurentiis non si sarebbe più fatto sentire con il suo omologo all’Atalanta, Antonio Percassi. Tra le parti c’è stato un contatto di recente ma, evidentemente, il numero uno azzurro ha deciso di mettere in stand by questa traccia di calciomercato. Restano in lizza, pertanto, nomi come Gaetano Castrovilli e Giovani Lo Celso.