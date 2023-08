Il difensore può arrivare dal Brasile: nome a sorpresa per il Napoli

Continua la caccia all’erede di Kim Min Jae per il Napoli, che nei prossimi giorni dovrebbe accogliere il suo nuovo difensore sul centro sinistra. Dal Brasile, intanto, spunta un nuovo obiettivo.

Il Napoli prosegue il suo casting per la difesa, visto che c’è da sostituire Kim Min Jae, che nelle scorse settimane si è accasato al Bayern Monaco, dopo che i campioni di Bundesliga hanno pagato i 50 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Tanti i nomi accostati al club azzurro: da Danso a Mavropanos, passando per Kilman e Le Normand. Tuttavia, non sembra esserci un profilo particolarmente in pole rispetto agli altri, fattore che induce la società partenopea a guardarsi attorno.

E per l’appunto, dal Brasile, spunta un nome a sorpresa che irrompe nella ricerca degli azzurri al nuovo difensore centrale, che dovrebbe arrivare entro l’inizio del campionato.

Piace Murillo: la rivelazione

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport svela che Murillo Santiago Costa dos Santos, difensore promessa del Corinthians, è finito nei radar del Napoli.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, al momento si tratta di una mera ipotesi anche se il tutto, pian piano, sta diventando una trattativa, perché intanto e altrove altre cose accadono. Complicate, come detto poc’anzi, le piste che portano a calciatori come Danso e Le Normand.