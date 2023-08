Dove vedere Napoli-Girona in TV e in streaming: tutte le soluzioni

Tutte le soluzioni per vedere in TV e in streaming l’amichevole tra Napoli e Girona, quarto match amichevole di questa fase di preparazione estiva della formazione di Rudi Garcia.

È attesa per vedere nuovamente all’opera il Napoli in campo, che scenderà in campo quest’oggi allo stadio Teofilo Patini contro il Girona. Match sicuramente più di alto livello rispetto al precedente impegno contro l’Hatayspor, compagine contro cui i partenopei sono riusciti a portare a casa la vittoria per 4-0, con doppietta di Osimhen e Simeone.

La compagine spagnola, dal canto suo, cercherà di mettere il bastone tra le ruota alla squadra di Rudi Garcia, visto che la possibilità di poter fermare i Campioni d’Italia ingolosisce e non poco. Tra le fila degli spagnoli c’è un ex come David Lopez, che già lo scorso anno ha giocato contro gli azzurri rendendosi protagonista, suo malgrado, con un’autorete. Cercherà sicuramente di rifarsi il difensore spagnolo, che negli anni ha arretrato la sua zona di campo.

Ma come scenderanno in campo gli azzurri del tecnico francese? Scopriamo insieme quella che può essere la formazione di partenza.

Probabili formazioni Napoli-Girona

Per quest’occasione, complice un Stanislav Lobotka non al top della condizione, non è escluso affatto che Rudi Garcia possa riproporre il 4-2-3-1 visto già nella sfida contro l’Hatayspor, con Raspadori alle spalle di Osimhen. Per il resto, formazione pressoché confermata con Meret tra i pali, Di Lorenzo, Juan Jesus, Ostigard e Olivera in difesa. A centrocampo, dovrebbero vedersi Anguissa e Demme (Zielinski ieri ha accusato un problema fisico, ndr), con Kvaratskhelia, Raspadori e Politano sulla trequarti alle spalle di Osimhen.

Dove vedere Napoli-Girona in TV e in streaming

Per chi non sarà allo stadio Teofilo Patini di Castel Di Sangro, come si potrà seguire l’amichevole tra Napoli e Girona? Il match non sarà visibile in chiaro come accaduto invece nell’amichevole contro la SPAL a Dimaro, bensì solo su Sky.

L’unico modo per vedere l’incontro, cui calcio d’inizio è previsto alle ore 18.30, sarà dunque quello di acquistare la singola gara al servizio di Sky Primafila, al costo di 9.99 euro. Una volta ultimato l’acquisto, la gara sarà visibile sul canale 252 di Sky.