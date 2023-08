Sorpresa Napoli, può arrivare subito un ex Milan: che nome

Il mercato del Napoli è pronto a sbloccarsi. Oltre all’erede di Kim, si valuta un vice Di Lorenzo all’altezza della situazione.

Il mercato del Napoli è ancora in divenire. In attesa che si sblocchi l’affare Danso, nome in cima alla lista del tecnico Garcia, su cui il Lens fa muro, Mauro Meluso e il suo staff continuano a sondare il mercato alla ricerca dei nomi idonei da inserire in rosa. Tra i ruoli più attenzionati, anche quello del vice-Di Lorenzo.

Il capitano azzurro è un autentico stakanovista, si sa. Ma in una stagione lunga e fitta di impegni come quella ventura, ci sarà bisogno anche di rifiatare per il numero ventidue. Ed allora si attende: Garcia sta valutando Zanoli, sullo sfondo resta Faraoni. Intanto un nuovo nome, un’autentica sorpresa, sta avanzando nelle ultime ore.

L’ultima idea del Napoli è l’ex Milan Diogo Dalot

Diogo Dalot è il nuovo nome su cui potrebbe puntare il Napoli per rinforzare la fascia destra e, al contempo, dare un ottimo compagno di reparto a capitan Di Lorenzo. Non è un nome nuovo per la Serie A: il terzino destro portoghese ha già giocato in Italia, con la maglia del Milan, nella stagione 2020-2021. Per lui in rossonero ventuno presenze ed una rete.

Il terzino scuola Porto oggi è in forza al Manchester United. Coi Red Devils è alla sua seconda esperienza, cominciata dopo il prestito in rossonero. Con l’avvento di Ten Hag ad Old Trafford, il portoghese è diventato uno dei titolari fissi dello United.

Per lui, quella scorsa, è stata una stagione di conferme e rivalsa. Dalot è peraltro fresco di rinnovo, ora in scadenza nel 2028. Nonostante ciò, è tra i più chiacchierati in zona Manchester, un autentico uomo mercato.

Sulle tracce del calciatore ci sarebbero, oltre proprio al Milan, anche Juventus, Barcellona ed Atletico Madrid. Tutte compagini che hanno bisogno di rinforzare la corsia di destra. E che hanno trovato nel portoghese il profilo giusto. A queste si può aggiungere anche il Napoli, che prosegue le sue considerazioni. In attesa di capire di più su Zanoli e Faraoni, guardarsi intorno non costa nulla.

Dalot offrirebbe a Garcia più soluzioni, oltre che una discreta esperienza anche nelle competizioni europee. Abituato a certe pressioni, potrebbe essere il jolly ideale da inserire all’interno delle trame di un Napoli desideroso di ripartire forte anche nella prossima stagione. Per ripetersi e per migliorarsi.