Occhi in casa Udinese, il Napoli pronto all’affondo

Il Napoli è in perenne monitoraggio sul mercato. L’ultima idea arriva dall’ Udinese, società con cui gli azzurri hanno ottimi rapporti

In attesa del via del campionato, il Napoli prosegue la sua preparazione in quel di Castel di Sangro. Mister Garcia sta così avendo la possibilità di lavorare al meglio col gruppo a sua disposizione. Tra un allenamento ed un’amichevole, intanto, si pianifica anche il Napoli che verrà. E qui la palla passa al diesse Meluso e la sua squadra.

Priorità massima al nuovo difensore: l’addio di Kim, destinazione Bayern Monaco, ha lasciato un vuoto da riempire quanto prima. Garcia ed il Napoli stanno spingendo per Danso, ma si valutano anche altri profili. L’ultima idea degli azzurri viene direttamente dall’Udinese, club con cui in passato il Napoli ha intrattenuto ottimi rapporti di mercato.

Il Napoli guarda in casa Udinese: occhi puntati su Bijol

Il nome che gli azzurri hanno individuato è quello di Jaka Bijol, difensore sloveno che alla Dacia Arena, alla sua prima stagione in Serie A, ben si è messo in mostra. Trentadue presenze e due reti per un profilo che da subito si è saputo imporre come una pedina fondamentale per il tecnico Andrea Sottil. Sloveno, classe 1999, Bijol è arrivato lo scorso anno in Italia. Precedentemente ha militato nel CSKA di Mosca e in Germania, all’Hannover 96. Difensore centrale molto duttile, piace per la sua fisicità, coniugata alla buona tecnica.

Un nome che gli azzurri avevano già individuato in tempi non sospetti: Cristiano Giuntoli, allora diesse degli azzurri, aveva già avuto contatti con l’Udinese nello scorso mese di gennaio. Una chiacchierata, poco altro, con l’idea di riaggiornarsi a stagione finita. Non se ne è più riparlato e nel mentre Giuntoli è finito alla Juventus.

Nonostante ciò il nome del giovane sloveno è rimasto sui taccuini ed il suo nome è tornato prepotentemente di moda dopo la cessione di Kim e le difficoltà per arrivare a Danso. Una situazione da monitorare. L’Udinese da par suo, si sa, è bottega cara: ci vogliono almeno venti milioni per strappare Bijol ai friulani. In caso di offerta all’altezza se ne può parlare.

Le riflessioni continuano e si è aggiunto anche un nuovo nome. Tra non molto dovrebbero arrivare responsi e novità. In casa Napoli si riflette e si pondera l’affondo: Garcia, ed i tifosi azzurri, in ogni caso, aspettano un rinforzo di questo tipo.