Novità Napoli, strada spianata per il centrocampista brasiliano: servono 25 milioni

Possibile affare di calciomercato per il Napoli, per il centrocampo affare sempre più vicino ma servono 25 milioni di euro.

Il Napoli lavora tra le montagne di Castel di Sangro nella seconda parte del ritiro precampionato, con Rudi Garcia attento a plasmare la squadra che dovrà provare a difendere lo scudetto conquistato nella scorsa stagione. Nel frattempo la società è a lavoro sulle questioni di calciomercato.

Oltre al difensore centrale, la società è alla ricerca di un centrocampista che possa aumentare la fisicità della rosa a disposizione dell’allenatore. Tanti i nomi sul taccuino del d.s. Meluso e del capo scout Micheli, uno di questi è un brasiliano. Si tratta di Wendel, mediano dello Zenit San Pietroburgo.

Strada spianata per Wendel al Napoli

Sul centrocampista, oltre al Napoli, c’era il forte interesse del Flamengo, ma proprio sul club brasiliano sono arrivate interessanti novità. Infatti, stando a quanto riferito dal quotidiano carioca Coluna do Fla, la società brasiliana si è ritirata dalla trattativa per Wendel.

Una vera e propria svolta che può favorire la trattativa in chiave Napoli, che al momento non ha praticamente concorrenza per l’acquisto del brasiliano. Da trovare comunque un accordo con lo Zenit, che continua a chiedere 25 milioni di euro per la cessione di Wendel.