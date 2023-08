Napoli, nome nuovo: lo ha chiesto Garcia

Il Napoli ha messo un nuovo nome nel mirino: il club partenopeo è pronto ad accontentare il suo allenatore Rudi Garcia a centrocampo

È un mercato difficile quello che sta conducendo il Napoli quest’estate. Pochi mesi dopo l’esaltante conquista dello scudetto, sono ancora tanti i tasselli da mettere al loro posto e dopo l’arrivo del nuovo allenatore si sta cercando anche di rinforzare la rosa. Proprio Rudi Garcia ha fatto una richiesta alla società per aggiungere un giocatore sulla linea mediana, uno dei settori in cui ci si attende novità importanti. E De Laurentiis sembra intenzionato ad accontentarlo.

Per adesso, la società azzurra ha lavorato soprattutto sul contenimento, cercando di respingere i numerosi assalti delle big europee ai suoi gioielli. Kim Min-jae ha lasciato la squadra, e ancora si attende un sostituto, ma nel frattempo il Napoli è riuscito a trattenere Osimhen, un “colpo” non da poco. Ora però i tifosi vogliono vedere qualche nuovo acquisto, anche perché di mercato in area partenopea si parla soprattutto per le trattative in uscita.

Alcune anche preventivate da tempo, come l’ormai sempre più probabile addio di Hirving Lozano, che piace negli Stati Uniti. Il messicano va in scadenza nel 2024 e non intende rinnovare, per questo De Laurentiis intende liberarsene questa estate per non perderlo a zero. Stessa situazione, ma soluzione diversa per Piotr Zielinski, per il quale il rinnovo sembra più vicino. Con le incertezze attorno a Demme e l’addio a fine prestito di Ndombele, a disposizione del tecnico transalpino restano nella mediana anche Elmas, Lobotka e Anguissa.

Garcia chiede un centrocampista, il Napoli è pronto a trattare

Serve un rinforzo a centrocampo e l’obiettivo prescelto è Jens Cajuste, mediano svedese con cittadinanza statunitense, attualmente in forza allo Stade Reims. Classe 1999, è emerso giovanissimo con la maglia del Midtjylland, e nel gennaio del 2022 i francesi hanno sborsato ben 10 milioni di euro per assicurarselo. Un investimento importante, che significa che oggi il Napoli dovrà spendere non poco per lui. La sua ultima stagione in Ligue 1 è stata molto positiva, con 33 presenze, 4 gol e 1 assist, che hanno suscitato l’interesse di Garcia.

L’operazione è ancora oggetto di valutazione da parte del club, ma Cajuste sarebbe certamente un profilo da Napoli. Ancora giovane ma talentuoso, capace di adattarsi a più situazioni di gioco, è un centrocampista che sa legare i reparti, mescolando atletismo e pericolosità offensiva. Non costa pochissimo, come detto, ma è relativamente ancora a buon mercato, e la società partenopea potrebbe farlo maturare per poi rivenderlo tra qualche anno a un bel prezzo.