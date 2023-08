Lozano-Los Angeles FC, arriva una novità dal Messico

Novità di mercato dal Messico sulla trattativa che potrebbe portare Hirving Lozano agli americani del Los Angeles FC.

La questione di mercato più calda in casa Napoli è quella che riguarda Victor Osimhen. Il bomber azzurro è seguito dagli arabi dell’Al Hilal che sono pronti a fare follie per l’acquisto del nigeriano. Ma il presidente Aurelio De Laurentiis non vuole cedere il suo gioiello più prezioso ed è al lavoro per il rinnovo di contratto.

Altro nodo da sciogliere è quello che riguarda il futuro di Hirving Lozano, in scadenza di contratto tra un anno e sempre più lontano da Napoli. Il rinnovo di contratto è difficile, vista la necessità di ridurre l’ingaggio di oltre 4,5 milioni attuali, e cresce la probabilità di una sua cessione in questa sessione di mercato.

Offerta del Los Angeles FC per Lozano

La squadra maggiormente interessata all’acquisto del Chucky è il Los Angeles FC, che sta insistendo per chiudere il colpo in questa sessione di mercato. L’accordo con il Napoli non è stato trovato, ma il club azzurro potrebbe cedere per non rischiare di perdere l’attaccante messicano a zero il prossimo anno.

Intanto, dal Messico arrivano importanti novità sulla trattativa tra il club americano e il Napoli. Secondo quanto riportato dal giornalista Kery Ruiz, il Los Angeles FC ha trovato un accordo con Lozano sulla base di un triennale a 5,5 milioni l’anno, mentre l’offerta al Napoli è di 15 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis però non transige: per cedere Lozano bisogna portare un’offerta di 20 milioni di euro.