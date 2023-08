Al Hilal su Osimhen, il bomber nigeriano ha deciso

L’offerta dell’Al Hilal per Victor Osimhen è da far mettere le mani nei capelli: il bomber nigeriano ha preso una decisione.

Dall’Arabia Saudita arrivano soldi, tantissimi soldi. Eppure Aurelio De Laurentiis non vuole sentire ragioni: l’offerta da 140 milioni di euro dell’Al Hilal per Victor Osimhen non è stata nemmeno presa in considerazione, “no” secco del patron azzurro al club saudita.

Il Napoli vuole trattenere il suo bomber, la trattativa per il rinnovo procede e i contatti tra De Laurentiis e Roberto Calenda, agente di Osimhen, sono all’ordine del giorno. I tifosi sperano in una fumata bianca a stretto giro, la paura di perdere il capocannoniere della scorsa Serie A è tanta.

Osimhen non è interessato alla proposta araba

L’Al Hilal ha virato su Osimhen quando ha capito che la strada che porta a Kylian Mbappé, in uscita dal Paris Saint-Germain, è in salita. Ma, come detto in precedenza, il Napoli non vuole cedere il suo gioiello e offerte inferiori ai 150 milioni di euro non verranno proprio ascoltate.

Ma non è solo la società ad aver rifiutato l’offerta degli sceicchi arabi. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, è stato anche lo stesso Osimhen a non sembrare interessato alla proposta saudita. Nonostante un’offerta monstre da 60 milioni a stagione (ovvero un milione di sterline a settimana), il nigeriano non vuole andare in un campionato di poco valore a soli 25 anni.