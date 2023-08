Agenti in ritiro: contatti con De Laurentiis, fumata bianca più vicina

Gli agenti del giocatore sono arrivati nel ritiro di Castel di Sangro: contatti con De Laurentiis, possibile chiusura nei prossimi giorni.

È arrivato anche agosto, il primo giorno dell’ultimo mese di calciomercato. Nella giornata in cui il Napoli festeggia 97 anni di storia, sono tanti i nodi ancora da scogliere per quanto riguarda le situazioni di mercato, sia per i colpi in entrata sia per le cessioni.

Dalla questione rinnovi di Osimhen a Zielinski, passando per il caso Lozano, fino ad arrivare i vari esuberi da piazzare, il lavoro della dirigenza partenopea in questa calda estate da campioni d’Italia è davvero complicato. Perché se è vero che i tifosi chiedono acquisti in vista della prossima stagione, tra cui quello del difensore centrale su tutti, il nuovo direttore sportivo Mauro Meluso sta lavorando anche sul fronte rinnovi e cessioni.

La questione che tiene maggiormente banco è quella che riguarda il futuro di Victor Osimhen. Il capocannoniere della scorsa Serie A è seguito da tempo dal PSG, ma nelle ultime settimane si è fatto avanti anche l’Al Hilal con offerte che hanno toccato i 140 milioni di euro. Il presidente De Laurentiis però le ha rispedite al mittente, confermando la sua volontà di rinnovare il contratto del bomber nigeriano.

Futuro Lozano, novità da Castel di Sangro

Oltre alla questione Osimhen, però, in casa Napoli si lavora anche sul futuro di Zielinski e Lozano. Entrambi in scadenza di contratto nel 2024, i due dovrebbero ridursi l’ingaggio di oltre 4,5 milioni per poter rinnovare e restare a Napoli. Mentre il polacco ha accettato una decurtazione e il rinnovo sembra imminente, lo stesso non vale per il Chucky.

Il futuro del messicano sembra essere sempre più lontano da Napoli, ma a questo punto la cosa migliore da fare è cederlo in questa sessione di mercato per non perderlo a parametro zero tra un anno. Su di lui c’è l’interesse del Los Angeles FC, a cui Lozano avrebbe già detto “sì” a un’offerta di un contratto triennale a 5,5 milioni a stagione.

Il club americano però non vorrebbe pagare i quasi 20 milioni di euro richiesti dal Napoli e chiede uno sconto. Proprio per questo, secondo quanto riportato da diversi quotidiani sportivi, i suoi agenti sono arrivati ieri nel ritiro degli azzurri a Castel di Sangro per parlare faccia a faccia con Aurelio De Laurentiis.

La richiesta è quella di liberare il proprio assistito, senza il rischio di trascorrere un anno confinato in panchina. I colloqui andranno avanti nei prossimi giorni e potrebbe arrivare la fumata bianca. Dopo quattro anni in maglia azzurra, il Chucky Lozano potrebbe così dire addio al Napoli.