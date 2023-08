Accordo raggiunto: il Napoli pronto a salutarlo

Il calciatore vicinissimo all’addio, lascia il Napoli per cambiare completamente campionato e vita

Il mercato estivo del Napoli sembra essersi svegliato all’improvviso. Dopo settimane di silenzio, nelle quali i tifosi hanno aspettato pazientemente qualche mossa da parte più dei giocatori che della società, nelle ultime ore sembra che si stia smuovendo qualcosa.

L’inizio del campionato si avvicina sempre di più e la dirigenza azzurra non può più aspettare. La priorità è ovviamente la ricerca del difensore centrale per sostituire il coreano Kim, approdato al Bayern Monaco. Il nome più caldo è quello di Mavropanos, greco dello Stoccarda.

Oltre a lui, ci sono altre situazioni da risolvere in casa Napoli. Una di queste è relativa al solito Victor Osimhen. Il suo futuro è in bilico dopo un paio di offerte ricevute dall’Arabia Saudita, rispedite al mittente da Aurelio De Laurentiis. L’offerta fatta, però, al calciatore, preoccupa l’ambiente napoletano che teme l’addio del nigeriano.

Se da un lato la società spinge per il rinnovo di Osimhen, dall’altro c’è ancora incertezza in merito a Hirving Lozano.

Napoli, Lozano verso l’addio: c’è l’accordo

Hirving Lozano aveva ricevuto lo stesso ultimatum di Victor Osimhen, secondo il quale avrebbe dovuto prendere una decisione entro il 31 luglio. La situazione per il messicano è, però, cambiata velocemente.

La scorsa stagione non è stata positiva per il messicano classe 1995. 41 partite e soltanto 4 gol per l’esterno destro che, all’epoca, era stato pagato 45 milioni di euro da De Laurentiis che aveva enormi speranze nei suoi confronti. Una stagione deludente che ha spinto la dirigenza azzurra a proporgli un rinnovo al ribasso e, alla fine, a considerarlo un esubero.

Per questo motivo Hirving Lozano si è messo alla ricerca di una nuova squadra e adesso sembra averla trovata. Il messicano ha raggiunto l’accordo con il Los Angeles Fc. Gli statunitensi hanno messo sul piatto un triennale da 5,5 milioni a stagione, ma non hanno ancora presentato un’offerta ufficiale al Napoli. Gli azzurri vorrebbero circa 20 milioni di euro, ma è probabile che, su richiesta degli americani, scenderanno a 18 per facilitare l’operazione.

L’approdo di Lozano in MLS facilita il monitoraggio del messicano per la nazionale. Lozano vuole il Mondiale 2026 e giocare negli Stati Uniti lo avvicina a questa possibilità. Nelle prossime ore potrebbe chiudersi la trattativa, a pochi giorni ormai dall’inizio del campionato. Il Napoli è chiamato a confermare il suo dominio nel campionato italiano, ma anche a fare un passo in più in Champions League, vero rimpianto della scorsa stagione.