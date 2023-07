Scambio in Serie A, il Napoli rafforza il reparto

Il calciomercato entra nel vivo: il Napoli vuole rafforzarsi e valuta lo scambio a centrocampo con il club di Serie A.

Siamo arrivati all’ultimo giorno di questo caldissimo luglio e il mese di agosto inizia ad affacciarsi alla finestra. Agosto significa ultimo mese di calciomercato e inizio Serie A: il campionato italiano riprenderà nel weekend del 19 e 20 agosto, con il Napoli campione d’Italia che esordirà contro il Frosinone neopromosso allo stadio Benito Stirpe.

Ma ad agosto dovrà entrare nel vivo il calciomercato del Napoli, finora particolarmente fermo. Gli azzurri hanno infatti chiuso solo due colpi in entrata, ovvero il ritorno di Pierluigi Gollini con la formula del prestito con diritto di riscatto dall’Atalanta e l’acquisto di Elia Caprile dal Bari e mandato in prestito all’Empoli. L’obiettivo principale è però trovare un nuovo difensore centrale, visto l’addio di Kim Min-jae, partito in direzione Bayern Monaco dopo una stagione straordinaria disputata in Serie A.

Il tecnico francese Rudi Garcia vorrebbe abbracciare il nuovo acquisto già in questo ritiro di Castel di Sangro, ma le operazioni sembrano andare ancora a rilento, con nessun nome di quelli accostati che sembra essere in pole e vicino alla firma. I tifosi devono ancora aspettare, ma il tempo scorre e l’inizio della stagione 2023/2024 si avvicina inesorabilmente.

Scambio Fiorentina-Napoli, resta viva l’idea di mercato

Ma la difesa non è l’unico reparto che va aggiustato in questa sessione di mercato. Il Napoli ha bisogno di toccare qualche tassello anche a centrocampo, lì dove la squadra ha perso Tanguy Ndombele, tornato a Londra dopo il prestito con diritto di riscatto (non esercitato) dal Tottenham. E non va dimenticata la situazione che riguarda Diego Demme, alla ricerca di più spazio e chiuso da Stanislav Lobotka.

Il centrocampista italo-tedesco è cercato da diverse squadre di Bundesliga, ma la sua cessione sembra sia stata bloccata da Garcia che lo sta valutando in ritiro. È però difficile immaginare un maggior minutaggio nella prossima stagione: l’expolit di Lobotka riduce all’osso le occasioni per Demme. Ecco perché, con molte probabilità, alla fine l’ex capitano del Lipsia lascerà Napoli.

La Fiorentina è sempre stata particolarmente interessata a Demme e l’addio imminente di Sofyan Amrabat potrebbe accelerare l’operazione. Da diverse settimane, però, si parla di un possibile scambio con Gaetano Castrovilli, in scadenza con la viola nel giugno del 2024. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de “Il Mattino”, il centrocampista classe ’97 gradirebbe un trasferimento al Napoli, seppur destinato a un ruolo di seconda linea.