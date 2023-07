Rinnovo Osimhen, solo un dettaglio da risolvere: di cosa si tratta

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si focalizza sul rinnovo di Osimhen e dedica due pagine ai dettagli che mancano prima dell’ufficialità.

Il Napoli è pronto a prolungare il contratto del bomber Osimhen, facendo felice il nigeriano e una città intera, che potrà ancora godersi gol e prodezze dell’attaccante. Manca solo un nodo da sciogliere prima di poter firmare e ufficializzare il rinnovo.

Cosa manca all’ufficialità

Osimhen diventerà il giocatore con l’ingaggio più alto della storia azzurra. Il prolungamento del contratto sarà di almeno altri due anni rispetto alla scadenza attuale, che è nel 2025. Il nigeriano percepirà un ingaggio da 7 milioni netti (bonus inclusi).

Resta come già scritto l’ultimo nodo da sciogliere, legato alla clausola. L’entourage del giocatore la vorrebbe di massimo 120 milioni, il Napoli dal canto suo non vorrebbe scendere sotto i 160. Nelle prossime ore le parti lavoreranno per cercare un punto di incontro. L’ipotesi più facile è che le parti decidano di venirsi incontro.