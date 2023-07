Raspadori sul gol alla Juventus: parole da brividi

Giacomo Raspadori si è raccontato ampiamente sulle pagine dell’edizione odierna de Il Mattino.

L’attaccante azzurro ha approfondito diversi temi legati alla sua esperienza in azzurro. Il Nazionale ha dichiarato di sentirsi attaccante, il suo ruolo naturale: “Mi piace occupare quella posizione lì in campo. Ma poi posso giocare dove vuole Garcia, stiamo provando anche altre soluzioni, mi va bene anche in difesa se c’è bisogno”.

Sul gol alla Juventus

Raspadori ha proseguito raccontando del gol al 93′ segnato alla Juve, sicuramente una delle immagini più significative dello scudetto dello scorso anno: “C’è tanta magia in quel gol, ma lo scudetto ha tanti momenti importanti. Forse ancora di più la vittoria con l’Atalanta. Ma il ritorno a casa, dopo quel successo, è qualcosa che mi resterà per sempre dentro, anche perché io rientravo da un infortunio: per i tifosi avevamo vinto già lo scudetto, è stata una festa straordinaria, unica”. Una festa storica che ha fatto gioire una città intera dopo 30 anni.

Lecito chiedersi se il Napoli possa andare incontro ad un possibile calo dopo la vittoria: per Raspadori questo è un problema che non esiste dopo aver vissuto il primo ritiro a Dimaro: “Può sembrare fisiologico un eventuale calo dopo aver raggiunto un traguardo storico, ma siamo giovani, professionisti che hanno una gran voglia di vincere e non fermarsi. Non succederà.

L’attaccante ha anche raccontato di come ha saputo dell’addio di Spalletti, ammettendo di essere rimasto sorpreso: “Era stato fatto un grande percorso, i cambiamenti di solito avvengono quando le cose vanno male”.

Raspadori ha poi proseguito dedicando un pensiero al nuovo tecnico del Napoli Rudi Garcia. L’attaccante ha rivelato che l’allenatore ha detto alla squadra di andare oltre a quello che è stato fatto: “Dopo un’annata come questa, può sembrare difficile resettare ma dobbiamo avere ancora più voglia ed entusiasmo. E devo dire che non ci manca nulla di tutto questo. È già in perfetta sintonia con tutti noi. Sta facendo le cose giuste, stiamo lavorando bene. Sensazioni ed energia positiva in ritiro, Raspadori è pronto alla nuova stagione con il tricolore sul petto.