Lozano emarginato? Alvino fa chiarezza: accadrà tra due giorni

La situazione che sta vivendo Hirving Lozano negli ultimi giorni di ritiro è sotto gli occhi di tutti, ma Carlo Alvino fa chiarezza sul messicano.

Una delle situazioni che tiene maggiormente banco in casa Napoli è chiaramente quella che riguarda il futuro di Victor Osimhen. Il capocannoniere dell’ultima Serie A sta trattando il rinnovo di contratto e i tifosi sperano in una firma a breve per scongiurare l’ipotesi addio in questa sessione di calciomercato.

Oltre alla trattativa per il rinnovo di Osimhen, la dirigenza partenopea sta lavorando anche alle questioni Zielinski e Lozano. I due sono entrambi in scadenza nel 2024 e dovrebbero decurtare il proprio ingaggio per rinnovare. Ma mentre il primo vuole restare a Napoli e ha accettato una riduzione dell’ingaggio, il futuro di Lozano è pieno di dubbi.

Lozano potrebbe giocare contro il Girona

Nell’ultima amichevole contro l’Hatayspor, nonostante il Chucky fosse in panchina, il messicano non è entrato in campo nemmeno per un minuto e ha abbandonato il terreno di gioco con lo sguardo basso e l’umore a terra. Da lì è nato un vero e proprio caso Lozano, ma il giornalista napoletano carlo Alvino ha fatto chiarezza sul suo profilo Twitter.

Secondo quanto riportato da Alvino, Lozano non ha partecipato all’amichevole contro i turchi di sabato scorso a causa di un problema fisico. Infatti, l’attaccante avrebbe accusato un altro problema in via di risoluzione durante il suo recupero dall’infortunio rimediato contro la Fiorentina nel finale dello scorso campionato. Alvino ha annunciato che il Chucky potrebbe giocare già nell’amichevole contro il Girona di mercoledì 2 agosto.