Lozano, c’è l’accordo con il nuovo club: cosa manca per chiudere

Giorni caldi per il mercato del Napoli, tra il rinnovo di Osimhen e possibili nuovi colpi, senza dimenticare le cessioni.

Hirving Lozano è sicuramente un profilo in partenza per il Napoli. Il messicano ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e il club partenopeo vuole fare di tutto per non perderlo a 0. Il Chucky è stato infatti pagato nel 2019 48 milioni di euro e gli azzurri vorrebbero cederlo subito in questa finestra di mercato.

Sirene americane per Lozano

Su di lui si sono fatti avanti dalla MLS, in particolare il Los Angeles FC. Lozano avrebbe già raggiunto l’accordo con il club, secondo quanto riferito da Orazio Accomando di DAZN.

Il Napoli attende comunque la prima offerta ufficiale, che per il momento non è ancora arrivata. La valutazione che i partenopei fanno su Lozano è di una cifra attorno ai 20 milioni di euro.