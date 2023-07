Il Napoli tenta il colpo in Serie A: richiesta altissima

Il Napoli è pronto ad agire sul mercato per rafforzare la squadra Campione d’Italia a disposizione del nuovo tecnico Rudi Garcia.

Il club partenopeo per il momento non è stato tra i club di Serie A più attivi sul mercato. Complice anche il fatto di essere riusciti a mantenere in squadra il blocco solido che ha permesso al Napoli di potersi cucire sul petto il tricolore. Ha salutato infatti “solo” Kim Min-jae, ormai un nuovo giocatore del Bayern Monaco di Tuchel. Gli uomini mercato azzurri sono infatti a lavoro per trovare il degno erede del centrale difensivo coreano.

Tanti i nomi che circolano per il nuovo difensore centrale del Napoli. C’è Kevin Danso del Lens, che sta facendo il braccio di ferro con il suo club per poter lasciare la Francia, c’è Kōnstantinos Mavropanos dello Stoccarda, altro nome caldo. Entrambi i giocatori sono valutati per una cifra che si aggira attorno ai 22 milioni di euro. Altri nomi, come Kilman e Todibo, sono per il momento stati accantonati: le richieste economiche vanno oltre i 30 milioni. Ma non è solo la difesa il reparto in cui il Napoli vuole agire. Anche a centrocampo De Laurentiis vuole regalare una nuova pedina a Rudi Garcia.

Ritorno di fiamma per Koopmeiners: la richiesta dell’Atalanta

Un nome che ritorna ancora una volta in ottica Napoli è quello di Teun Koopmeiners. Un profilo più volte accostato al club azzurro, un vecchio pallino di De Laurentiis che tenta nuovamente di portarlo al Napoli. Un centrocampista, come fatto ampiamente vedere all’Atalanta, che può far cambiare il volto ad un reparto intero. Può agire da mediano, da mezz’ala, da trequartista, un vero e proprio jolly che sta bene in ogni ruolo.

Il lato negativo dell’olandese è ovviamente il prezzo: Koopmeiners non costa più i “miseri” 15 milioni con cui l’Atalanta e Gian Piero Gasperini lo strapparono all’Az. La richiesta adesso è più che raddoppiata: i nerazzurri lo lascerebbero partire solo per una cifra attorno ai 40 milioni di euro.

De Laurentiis ha fatto partire il primo assalto per Koopmeiners, riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ma non sarà l’ultima. L’Atalanta ha appena venduto ad una cifra record Rasmus Hojlund al Manchester United e non ha quindi l’impellente necessità di cedere, avendo le casse del club piene. I bergamaschi tenteranno di resistere alle offensive del Napoli e hanno già il piano per trattenere a Bergamo l’olandese.

Sarebbe infatti pronto il rinnovo del contratto fino al 2027 per Koopmeiners con l’adeguamento dell’ingaggio. Ci sono però le variabili, con il Napoli pronto a tornare all’attacco.