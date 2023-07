Il Napoli ci ripensa: niente addio, può restare

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo anche per quanto riguarda quelle che possono essere le uscite da qui alle prossime settimane: proprio a tal riguardo, la dirigenza partenopea sembra aver cambiato le proprie strategie

Continuano i lavori in casa Napoli in quel di Castel di Sangro, dove la formazione di Rudi Garcia sta tenendo la seconda parte di preparazione in questa fase di pre-season. Possibilità per il tecnico francese di mettere mano alla squadra che il 19 agosto scenderà in campo contro il Frosinone per la prima partita del campionato di Serie A, in attesa di scoprire come il calciomercato cambierà l’organico dei partenopei.

Le uniche certezze, al momento, sono la partenza di Kim Min Jae (accasatosi al Bayern Monacod) e il non riscatto di Tanguy Ndombele (che ha fatto ritorno al Tottenham). Due addii che la società partenopea dovrà quanto prima rimpiazzare per non farsi trovare impreparato in attesa del primo impegno ufficiale, in programma per l’appunto tra poco meno di tre settimane. Tra le conferme, però, c’è Pierluigi Gollini: il portiere è ritornato in maglia azzurra dopo che Napoli e Atalanta hanno raggiunto l’accordo per un nuovo affare a titolo temporaneo, riaffermandosi dunque come vice Meret. E proprio per quanto concerne la porta sono possibili novità che, eventualmente, cambierebbero i piani delle gerarchie tra i pali.

Dietrofront Napoli: si valuta la permanenza di Contini

Il nome finito sotto la lente d’ingrandimento in queste ultime ore è quello di Nikita Contini, estremo difensore che si sta allenando con la squadra partenopea in queste settimane di pre-campionato.

A fare il punto della situazione è il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira, rivelando che alcuni club hanno mostrato interesse nel prelevarlo in vista della stagione che è ormai alle porte. Tuttavia, per adesso, non sembrano esserci scenari definitivi circa un nuovo addio del portiere: quest’ultimo, stando alla medesima fonte, è al centro delle riflessioni, visto che potrebbe restare in azzurro per diventare il terzo alle spalle di Meret e Gollini.

È chiaro, però, che dall’altra parte c’è sicuramente la volontà di poter trovare maggiore spazio con una nuova esperienza in prestito, per un estremo difensore che ha già esperienze negli ultimi anni tra Crotone, Vicenza, Sampdoria e Reggina, sempre a titolo temporaneo. Le riflessioni del club partenopeo, nella fattispecie, sono legate anche alle questione liste, anche se resta da capire quali sono le idee di Rudi Garcia per gli altri calciatori che permetterebbero di rispettare tali parametri.