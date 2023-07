Colpo dal Monaco: Napoli, pronto il regalo per Garcia

Si muove il mercato del Napoli. Gli azzurri sono pronti al colpo da regalare a Garcia. Occhi puntati in Ligue 1

In attesa che entri nel vivo, col nuovo difensore per rimpiazzare Kim, il mercato del Napoli guarda soprattutto in prospettiva e non si ferma al solo presente. Il diesse Meluso e lo scouting del Napoli sono alla ricerca dei profili giusti e funzionali da inserire nella rosa a disposizione di mister Garcia. Si valutano più nomi nei diversi campionati europei.

L’intenzione è quella di regalare al tecnico francese la rosa migliore per affrontare tutte le competizioni in cui gli azzurri saranno coinvolti. Serie A, certamente ma anche e soprattutto Champions League, un pallino per De Laurentiis, soprattutto dopo l’ottima cavalcata della passata stagione. Da qui un crescente interesse anche per nomi che, con la coppa dalle grandi orecchie, hanno una discreta confidenza. Per il presente, ma anche per il futuro, magari approfittando di occasioni economicamente interessanti.

Colpo dal Monaco: idea Ben Yedder per il Napoli

Il nuovo nome per gli azzurri è quello di Wissam Ben Yedder, attaccante francese di origine tunisina, capitano del Monaco, club di Ligue1. Un nome che già è già circolato in orbita Napoli: nel 2019 gli azzurri si interessarono fortemente all’attaccante, reduce da un triennio in grande spolvero nelle fila del Siviglia.

Come è noto, non se ne fece nulla: troppo alta la richiesta del Siviglia e a spuntarla fu il Monaco per quaranta milioni di euro. Il Napoli, da par suo, si è poi consolato con Victor Osimhen, il resto è storia. Ora il nome del franco-tunisino è tornato di moda. Non fosse altro che per il contratto in scadenza col Monaco nel giugno del 2024. Al momento non c’è accordo sul rinnovo e il centravanti potrebbe svincolarsi il prossimo anno.

Trentatré anni il 12 agosto, Ben Yedder vanta una discreta esperienza nelle coppe europee. Nel Principato per lui 182 presenze ed ottanta due reti, già capocannoniere di Ligue1. Un profilo di primo piano, al netto dell’anagrafica e dell’ingaggio (7.8 milioni lordi all’anno).

Il Napoli monitora la situazione e resta vigile, anche se nel reparto offensivo le alternative a Garcia non mancano. Ben Yedder potrebbe essere un elemento di esperienza da inserire nello spogliatoio di Rudi Garcia, magari il prossimo anno quando il franco-tunisino potrebbe scegliersi una nuova squadra a parametro zero. Non resta dunque che attendere tempi migliori e più maturi: che sia la volta buona, cinque anni dopo i primi ammiccamenti?