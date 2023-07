Cessione in casa Napoli: è arrivata l’ufficialità

Altra cessione in casa Napoli: nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità, l’azzurro saluta i compagni di squadra.

A poche settimane dall’inizio del campionato, il mercato del Napoli resta ancora fermo. La società ha chiuso solo due acquisti, ovvero i due portiere Pierluigi Gollini ed Elia Caprile, ma ancora non ha trovato il nuovo difensore pronto a sostituire il partente Kim Min-Jae. Numerosi i nomi che sono stati accostati al club azzurro per individuare il profilo migliore che possa prendere il posto del centrale coreano, ma la società e il ds Meluso sono ancora in fase di valutazione.

Il Presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, si sta muovendo sul mercato in questa prima fase assicurandosi le prestazioni dei calciatori protagonisti della vittoria dello scudetto dello scorso anno. In questo momento dunque il Napoli sta valutando i rinnovi degli azzurri, come quello già assicurato del capitano Giovanni Di Lorenzo. Discorso che invece pare stia per volgere al termine è quello relativo al rinnovo di Victor Osimhen: l’agente Calenda è in questi giorni a Castel di Sangro e il centravanti dovrebbe a breve ufficializzare la sua permanenza in azzurro.

Sul fronte cessioni, invece, il Napoli ha piazzato in prestito tanti giocatori della Primavera, tra cui Antonio Vergara alla Reggiana. Il centrocampista napoletano si è messo in mostra nel ritiro di Dimaro, segnando anche una rete nell’amichevole contro l’Anaune. L’idea del club partenopeo è quella di far crescere i giovani talenti del vivaio azzurro, dandogli modo di vivere esperienze da protagonisti fuori da Napoli.

Ambrosino in Serie B, ufficiale la cessione

Anche un altro protagonista della Primavera azzurra e forse il miglior giocatore delle giovanili partenopee è stato ceduto quest’oggi in prestito in Serie B. Si tratta di Giuseppe Ambrosino passato in prestito annuale al neopromosso Catanzaro. Ambrosino è un centravanti classe 2003, quindi di 19 anni, originario di Procida, che ha saputo distinguersi anche nella Nazionale Italiana U20.

Dopo le esperienze non felici con Como e Cittadella dell’anno scorso, l’attaccante classe 2003 proverà a farsi valere in cadetteria e mettere in mostra tutte le sue qualità, intraviste già con la maglia dell’Italia nel Mondiale Under 20 concluso al secondo posto.

Il Catanzaro milita attualmente in Serie B, dopo aver vinto il campionato di Serie C nella scorsa stagione. Nel medesimo anno il club calabrese ha conquistato anche la Supercoppa di Serie C e mira a custodire il traguardo conquistato nel campionato di categoria successiva. L’acquisto di Ambrosino può essere un punto di forza per la squadra sotto la guida di Vincenzo Vivarini.