Nessuna cessione, Garcia ha deciso: resterà a Napoli

Rudi Garcia ha deciso sull’azzurro: nessuna cessione, il futuro del giocatore sarà con la maglia del Napoli.

A poche settimane dall’inizio della nuova stagione (la Serie A del Napoli partirà il 19 agosto con la sfida d’esordio contro il Frosinone), gli azzurri sono a Castel di Sangro per il secondo ritiro estivo, dopo quello di Dimaro-Folgarida, in Val di Sole. In questi due ritiri, il tecnico Rudi Garcia ha potuto conoscere appieno i suoi nuovi giocatori e testare la loro condizione fisica.

I ritiri in Trentino-Alto Adige e Abruzzo sono anche l’occasione per parecchi giocatori di seconda fascia di mettersi in mostra e farsi notare dall’allenatore. È stata questa l’occasione per tanti ragazzi della Primavera nel corso delle amichevoli di Dimaro contro l’Anaune Val di Non e la Spal.

Ma anche altri giocatori azzurri stanno approfittando di queste spedizioni estive per cercare di impressionare il neo tecnico francese. Tra questi c’è ad esempio Diego Demme, alla ricerca di più spazio dopo una stagione che lo ha visto ricoprire un ruolo marginale visto lo straordinario exploit di Stanislav Lobotka.

Deciso il terzo portiere del Napoli

Anche i vari giocatori rientrati dai prestiti stanno provando a ottenere una conferma. Su tutti c’è Alessandro Zanoli, rientrato dopo il prestito di sei mesi dalla Sampdoria: il terzino destro ha fatto un’ottima impressione a Garcia e con molte probabilità sarà lui il vice Di Lorenzo. Ma a Dimaro e Castel di Sangro Garcia ha potuto osservare da vicino anche Nikita Contini.

Il portiere, legato al Napoli dalla stagione 2012/13, dopo aver trascorso le ultime due stagioni in prestito, girando fra Lanerossi Vicenza, Sampdoria e Reggina, potrebbe avere un futuro diverso rispetto a ciò che veniva pronosticato qualche settimana fa. Sicuramente uomo spogliatoio, il portiere italo-ucraino, nelle ultime stagioni non è riuscito ad imporsi nelle squadre che hanno puntato su di lui.

Per il momento nessuna squadra sembra abbia bussato alla porta del Napoli per chiedere informazioni sul portiere italo-ucraino e per questo motivo il suo futuro sembra delineato. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, Contini sarà il terzo portiere alle spalle di Alex Meret e Pierluigi Gollini.

A questo punto, è facilmente immaginabile la cessione di Hubert Idasiak. L’ex estremo difensore della Primavera, al Napoli dal 2018, è stato promosso in prima squadra lo scorso anno, svolgendo il ruolo di terzo portiere nelle gare di Champions League. Per lui, ora potrebbero aprirsi l’ipotesi ritorno in patria: diverse squadre polacche sono sulle sue tracce.