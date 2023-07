L’Arabia piomba sul fuoriclasse azzurro: offerta da capogiro

I club sauditi non hanno intenzione di fermarsi. I tifosi del Napoli tremano: offerta monstre per uno dei trascinatori della squadra

Se si dovesse eleggere un campionato protagonista del calciomercato quest’anno senza dubbio non ci sarebbe stata alcuna competizione: il campionato arabo ha dominato ampiamente la scena. Tanti campioni del Vecchio Continente stanno facendo le valigie per trasferirsi in Medio Oriente dinanzi alle faraoniche offerte dei club sauditi. La disponibilità economica è praticamente illimitata e i presupposti per vedere, anche durante questa sessione di calciomercato, altri colpi incredibili come quelli visti finora ci sono tutti. Il campionato arabo si sta preparando per diventare una potenza del calcio mondiale.

Ronaldo, Benzema, Kanté, Ruben Neves, Koulibaly, Mendy, Brozovic e Milinkovic- Savic sono solo alcuni dei giocatori che hanno scelto di trasferirsi in Arabia Saudita quest’estate. Oltre questo poi, nelle ultime settimane, ha preso piede un’indiscrezione clamorosa che riguarda Kylian Mbappé. Il francese, in rotta con il PSG, che lo ha tenuto fuori per la tournée in Giappone, è in scadenza il prossimo anno e ha intenzione di aspettare la scadenza per poi trasferirsi a zero al Real Madrid. Tuttavia il PSG non ha intenzione di cedere e sarebbe disposto a relegare in tribuna l’ex Monaco anche per tutta la stagione. Per evitare che ciò accada l’Al-Hilal gli ha offerto un contratto record da 400 milioni di euro, che il francese ha però rifiutato.

Dopo il no di Mbappè l’Al-Hilal punta Victor Osimhen: la risposta del Napoli

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il club arabo ha fatto sapere al Napoli di esser pronto a mettere sul piatto 130 milioni di euro per acquistare Victor Osimhen, dopo il no ricevuto dal fuoriclasse del PSG. Le cifre sono molto vicine a quelle prefissate da De Laurentiis, che varie volte ha fatto sapere che per meno di 150 milioni di euro non ha intenzione di sedersi al tavolo delle trattative.

Il quotidiano spiega che finora De Laurentiis ha eretto un muro invalicabile: rifiuta persino il dialogo con il club saudita. Inoltre il patron sta spingendo affinché si concluda al più presto l’operazione legata al rinnovo del capocannoniere della scorsa Serie A. Con ogni probabilità ciò avverrà durante il ritiro di Castel di Sangro.

Altro fattore importante da considerare è il fatto che, presa in esame la giovane età (24 anni), nonostante dal punto di vista economico le proposte siano molto alte, Osimhen non sarebbe entusiasta di approdare in un campionato come quello arabo, ma preferirebbe restare in Europa per calcare palcoscenici importanti come la Champions League. Dunque, nonostante il corteggiamento a suon di offerte da non credere da parte dell’Al Hilal, molto probabilmente i tifosi azzurri potranno godersi il proprio bomber anche per la prossima stagione.