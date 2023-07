È tra gli obiettivi del Napoli per la difesa: la Fiorentina formula la prima offerta

La Fiorentina fa sul serio per l’obiettivo del Napoli per la difesa: il club viola ha formulato già una prima offerta al club.

Un nuovo difensore centrale, è questo l’obiettivo principale di questo mercato estivo in casa Napoli. La cessione di Kim Min-jae al Bayern Monaco costringe il nuovo direttore sportivo Mauro Meluso a muoversi sul mercato dei difensori.

Sono tanti i nomi sulla lista della squadra mercato partenopea, ma il tempo scorre e i tifosi iniziano a spazientirsi. La speranza di Rudi Garcia è quella di avere il sostituto del sudcoreano a disposizione già nei prossimi giorni di ritiro di Castel di Sangro, ma più passano i giorni e più l’ipotesi si complica.

La Fiorentina insiste per Sutalo

Oltre i vari Kevin Danso del Lens, Max Kilman del Wolverhampton e Robin Le Normand della Real Sociedad, il Napoli ha anche sondato la pista Josip Sutalo della Dinamo Zagabria. Il classe 2000 croato però non piace solo al Napoli, ma anche a un altro club di Serie A che sembra stia facendo sul serio per portarlo in Italia.

La squadra in questione è la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il club viola segue il croato da tempo e nelle ultime ore sta insistendo vista la partenza di Igor direzione Brighton. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Sutalo avrebbe già dato l’ok al trasferimento e la Fiorentina avrebbe formulato una prima offerta da 12 milioni di euro. La Dinamo Zagabria ha rifiutato, chiedendone almeno 20, ma Pradè e Barone faranno altri tentativi nei prossimi giorni