Doppio colpo in arrivo per il Napoli: passi in avanti per il difensore e il centrocampista

Il Napoli studia la doppia operazione in entrata per completare la rosa a disposizione di mister Rudi Garcia in vista della prossima stagione

La sessione di calciomercato estiva del nuovo Napoli di Garcia è partita a rilento. Le operazioni, sia in entrata che in uscita, tardano a concludersi. Ad oggi però le reali priorità della squadra di mercato azzurra guidata dal neo ds Mauro Meluso sono il difensore centrale che sostituirà Kim Minjae, ceduto al Bayern Monaco e un mediano, che possa sostituire nell’eventualità uno dei tre centrocampisti titolari.

Dopo Kim, Mavropanos in cima alla lista

Secondo quanto si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, il nome che piace di più al Napoli per il centro della difesa è Mavropanos. Il motivo sarebbe da ricondurre alle caratteristiche tecniche del giocatore, che fa della forza fisica la sua arma principale.

La richiesta dello Stoccarda si aggira attorno ai 22 milioni di euro, che non rappresenterebbero un problema per il club partenopeo. Dunque i presupposti per la buona riuscita dell’operazione ci sono tutti. Tuttavia il Napoli non ha fretta, si guarda intorno e valuta tutte le alternative possibili. Tra queste il quotidiano cita Aguerd, colosso difensivo del Marocco e del West Ham, e Lucumì, centrale del Bologna. Al momento, però, il centrale greco dello Stoccardo è in vantaggio su questi ultimi due.

Operazione in entrata a centrocampo: il Napoli punta Lo Celso

Il mancato rinnovo del prestito di Ndombele ha lasciato un vuoto da colmare nella rosa. Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista completo, che sappia abbinare piedi buoni e intensità fisica al meglio.

Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il profilo ideale ad oggi è Giovani Lo Celso, argentino in forza al Tottenham. Per la buona riuscita della trattativa il Napoli spera che gli Spurs accettino un prestito oneroso.

Come visto nell’ultima amichevole in ritiro, giocata contro i turchi dell’Hatayspor, Garcia punterà molto sulle verticalizzazioni improvvise. Dunque, un centrocampista con le caratteristiche di Lo Celso farebbe più che comodo. Anche in questo caso il Napoli aspetta di valutare prima tutte le possibili alternative.